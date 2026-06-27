Erfolge werden aktuell an den Schulen im ganzen Land gefeiert. Auch am Borg Murau gratulierte man folgenden Maturantinnen und Maturanten:

Klasse 8 A (Klassenvorständin Sabine Zirker)

Ausgezeichneter Erfolg: Matthias Seitlinger, Valerie Tragner

Guter Erfolg: Lenia Pistrich, Laura Pöllinger, Lina Rieber, Angelina Zangl

Bestanden: Johanna Bogensberger, Tanja Haag, Sarah Jauch, Emely Leitner, Valentina Schaflechner, Mara Tockner

8B (Klassenvorständin Michaela Meyer)

Ausgezeichneter Erfolg: Alina Gams

Guter Erfolg: Romy Gams, Chiara Schmid

Bestanden: Marie Benedikt, Laura Egger, Julia Gritz, Sonja Gruber, Barbara Lindschinger, Luca Sackl, Leon Schweiger, Daniel Thanner, Julian Weilharter, Nikoleta Zehner