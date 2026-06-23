Große Freude herrschte jüngst bei der Maturafeier der HTL (Höhere technische Lehranstalt) Zeltweg. Im Beisein von Angehörigen, Lehrkräften und Ehrengästen wurden die Reife- und Diplomprüfungszeugnisse an die Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs 2025/26 überreicht.

Direktor Arno Martetschläger begrüßte die Gäste und gratulierte den erfolgreichen Maturantinnen und Maturanten der Fachrichtungen Maschinenbau und Bautechnik. Insgesamt schlossen 62 Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung erfolgreich ab. Zahlreiche Absolventen erreichten einen ausgezeichneten oder guten Erfolg.

Für einen besonders stimmungsvollen Rahmen sorgte die Schulband. Gleichzeitig war es ihr letzter Auftritt in dieser Besetzung, da vier Mitglieder mit der bestandenen Matura die HTL verlassen.

Mit der feierlichen Zeugnisübergabe endete für die Absolventinnen und Absolventen ein wichtiger Lebensabschnitt. Viele von ihnen werden nun ein Studium beginnen oder direkt ins Berufsleben einsteigen.

Weitere Fotos