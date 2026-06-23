Für zahlreiche junge Frauen und Männer aus den Bezirken Murtal und Murau beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Darunter auch für die Maturantinnen und Maturanten der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Fohnsdorf. Die Abschlusszeugnisse wurden feierlich überreicht. Emotionale Rückblicke der Klassenvorständin Gertrude Prietl und der Klassensprecher Matthias Hammerle und Miriam Bischof durften im Rahmen dieser Feier natürlich nicht fehlen.

Ausgezeichneter Erfolg: Roland Hübler, Lisa-Marie Kothleitner und Jana Temnitzer.

Guter Erfolg: Rene Finder, Martin Procyk und Julia Zarfl.

Bestanden: Miriam Bischof, Matthias Hammerle, Sofia Illich Balcazar, Marija Ivkić, Anna Mang und Maleen Yassine.

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