Kaum ist die Bundesliga-Saison mit dem Titelgewinn des LASK zu Ende gegangen, schon spricht Fußball-Österreich während der WM nicht nur übers Nationalteam, sondern auch über die neue Spielzeit hierzulande. Die Bundesliga veröffentlichte nun auch den Spielplan. So wird es für den WAC am Sonntag, 2. August, gegen die Wiener Austria (17 Uhr, Sky) losgehen.

Das Anfangsprogramm bleibt hart, denn exakt eine Woche später empfangen die Wölfe Red Bull Salzburg. Am Samstag, 15. August, geht es erstmals auf Reisen. Und dann gleich mit der größtmöglichen Distanz. Das erste Auswärtsspiel steigt bei Aufsteiger Austria Lustenau, ehe am 22. August (19.30 Uhr) Didi Kühbauer mit dem Doublesieger LASK kommt. Erstmals gegen Rapid geht es später zu Hause, nämlich in Runde sechs (11. bis 13. September). Das Packderby mit Sturm steigt in Runde elf (30. Oktober bis 1. November) ebenfalls in der eigenen Arena.

Den ganzen Spielplan gibt es HIER!