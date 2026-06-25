Nicht nur das Wetter war am Mittwoch hitzig in Feldkirchen. Bei der Gemeinderatssitzung wurde auch der erste Nachtragsvoranschlag 2026 besprochen. Beim Finanzierungshaushalt ergibt sich ein Minus von rund 2,8 Millionen Euro. „Der Voranschlag wurde 2025 mit einem Minus von 2,6 Millionen Euro berechnet. Nun ist das Minus um rund 140.000 Euro gestiegen. Das beläuft sich auf unvorhersehbare Kosten wie TÜV-Überprüfungen oder Sanierungsarbeiten“, erklärt Stephan Kräuter, Leiter der Finanzabteilung in Feldkirchen.

Ausgaben drastisch gestiegen

Als einen Grund nannte Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) generell die Belastung der Gemeinden. „Was uns immer mehr belastet, ist die Ausgabensituation, die sich nicht verbessert, sondern sich zum Nachteil der Gemeinden entwickelt. Es gibt eine Steigerung bei den Ausgaben von rund 19 bis 20 Prozent. Die Einnahmen hingegen steigern sich nur auf drei bis vier Prozent. Und hier klafft die Schere weit auseinander.“

Der Leiter der Finanzabteilung legte noch einmal nach: „Unsere Liquidität betrug am Ende des Jahres noch 2,6 Millionen Euro, momentan ist sie gesunken auf 1,7 Millionen Euro. 900.000 Euro weniger. Das zeigt, dass die Lage ernst ist.“

Kritik von Opposition

Stadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen) warf der ÖVP Nichtstun vor: „Wir haben seit Jahren eine schwierige Situation. Aber wieso nehmt ihr nicht ernst, was die Finanzabteilung sagt? Unsere Liquidität wird seit Jahren besprochen. Irgendwann werden die Konten nicht mehr gedeckt sein. Mir ist es mittlerweile zu blöd, seit Jahren den Miesepeter zu spielen und zu kritisieren. Ich vernehme nicht, dass es einen Plan gibt, um dagegenzuwirken. Wir reden seit Jahren, aber es passiert einfach nichts.“

Der Bürgermeister konterte: „Man soll Feldkirchen nicht so schlecht darstellen. Die Entwicklung der Kommunalsteuer ist in Feldkirchen gut. Wir haben viele Jobs. Es gibt Problemzonen, an denen wir arbeiten müssen, aber man kann stolz auf unsere Stadt sein. Es wird wegen des Wahlkampfs alles schlechter dargestellt, aber es wird sich in nächster Zeit einiges in unserer Stadt tun.“

Ebenso hob Treffner hervor, dass man in den vergangenen sechs Jahren den Schuldenstand von 21 Millionen auf 10 Millionen Euro verringern konnte.

Die Wortmeldungen zum Voranschlag endeten in hitzigen Debatten zwischen ÖVP, SPÖ und Gemeinsam für Feldkirchen. Stadträtin Andrea Pecile (ÖVP) warf ein: „Man merkt definitiv, dass der Wahlkampf schon begonnen hat.“

Nach einer Diskussionsrunde von rund 40 Minuten wurde der Nachtragsvoranschlag mit einer Enthaltung von FePlus beschlossen.