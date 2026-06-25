Seit einer Woche hat die Hitzewelle Kärnten fest im Griff. Wer kann, sucht Abkühlung in den Seen des Landes. Doch nach tagelangen Temperaturen von deutlich über 30 Grad erwärmen sich auch diese zunehmend und erinnern vielerorts bereits an Badewannen. Am Donnerstag näherten sich einige Gewässer bereits der 30-Grad-Marke. Der aktuell wärmste See Kärntens ist laut Hydrographischem Dienst der Rauschelesee. Dort wurde um 16 Uhr eine Wassertemperatur von 29 Grad gemessen. Auch der Turnersee mit 28,7 Grad und der Pressegger See mit 28,1 Grad bewegen sich bereits in Richtung der 30-Grad-Grenze.

Die drei größten Kärntner Seen stehen ihnen dabei kaum nach: Im Wörthersee wurden in Pörtschach 27,2 Grad gemessen, der Millstätter See erreichte bei Millstatt 25,9 Grad und der Ossiacher See bei St. Andrä 26,6 Grad. Vergleichsweise kühl präsentieren sich derzeit noch der Afritzer See mit 23,1 Grad und der Brennsee mit 24,5 Grad.

Höhepunkt der Hitzewelle

Der Höhepunkt der Hitzewelle wird für das kommende Wochenende erwartet. Am Donnerstag waren St. Andrä im Lavanttal mit 33,1 Grad und Ferlach mit 33 Grad die heißesten Orte in Kärnten. Selbst am Dobratsch auf rund 2100 Metern Seehöhe wurden noch 18 Grad gemessen. „Das ist schon außergewöhnlich“, sagt Peter Wölflingseder, Meteorologe bei UBIMET. Und die Temperaturen werden weiter steigen. „Am Wochenende werden in Kärnten Spitzenwerte von bis zu 38 Grad erreicht“, prognostiziert der Meteorologe. In den Ballungsräumen wie Klagenfurt und Villach drohen zudem sogenannte Tropennächte, in denen die Temperaturen selbst in den Nachtstunden nicht unter 20 Grad fallen.