Bange Stunden erlebten Maria Kerschbaumer und ihr 50-jähriger Sohn Walter am Montagnachmittag. Um 13.45 Uhr bekamen sie von der Uniklinik Innsbruck den Anruf, dass eine Spenderniere für Walter Kerschbaumer bereitstehe und das Rote Kreuz die Fahrt in Form eines Transplant-Transportes übernehmen werde. „Uns wurde gesagt, dass das Auto in 30 Minuten kommen würde. Um 15.05 Uhr war noch niemand da, weshalb ich bei der Stelle für Krankentransporte angerufen habe. Als Antwort bekam ich, dass weder ein Auto noch ein Chauffeur zur Verfügung stehen. Wenige Minuten später sagte ich die Fahrt ab, weil mein Sohn um 19.30 Uhr in der Klinik sein musste und die Fahrt nach Innsbruck vier Stunden dauert“, schildert Maria Kerschbaumer. Sie kontaktierte das örtliche Taxiunternehmen, das den Patienten, der seit drei Jahren auf die Spenderniere wartet, zwischen 15.25 und 19.25 Uhr nach Innsbruck brachte.

„Es handelt sich um keinen Notfall“

Was Maria Kerschbaumer ärgert, ist, dass sie die Zuständigen des Transplant-Transportes nicht ernst genommen hätten: „Ich bekam die lapidare Antwort, dass es sich um keinen Notfall handelt. Wenn es um die Transplantation einer Niere geht, zählt jede Minute. Mein Sohn ist seit Jahren schwer krank, vor wenigen Wochen wurde ihm die Niere, die voller Zysten war, zur Gänze entfernt. Was ich publik machen will, ist, dass das Rote Kreuz keine Konkurrenz hat und sich offenbar alles erlauben kann.“

Für Walter Kerschbaumer ist dieser turbulente Montag dennoch gut ausgegangen. Sämtliche Untersuchungen wurden von 19.30 bis 23 Uhr durchgeführt, die Niere hat sich als für ihn passend herausgestellt und am Dienstag wurde er erfolgreich operiert. Die Kosten für die Taxifahrt werden von der Gesundheitskasse übernommen.

Es wurden keine fixen Zeiten angegeben

Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung entschuldigt sich das Rote Kreuz, in dieser „für die Familie emotionalen Ausnahmesituation den Eindruck erweckt zu haben, sie nicht ausreichend unterstützt zu haben“. Nach interner Prüfung war zu erfahren, dass der Transport Montagnachmittag durch die Uniklinik Innsbruck über die Rettungsleitstelle angefragt wurde. „Uns wurde aber keine fixe Eintreffzeit am Zielort und auch kein OP-Termin genannt, sondern eine ehestmögliche Durchführung des Transports“, sagt Pressesprecherin Melanie Reiter.

Transport mit Sondersignal

Und weiter: „Von unserer Seite wurde weder gegenüber der Transplantationsstelle noch gegenüber den Angehörigen zugesagt, dass ein Fahrzeug innerhalb von 30 Minuten eintreffen werde. Diese Info dürfte von anderer Stelle an die Angehörigen weitergegeben worden sein. Das Rote Kreuz war bemüht, so rasch wie möglich die Besatzung für diese lange Fahrt zu organisieren. Eine Abholung des Patienten wäre spätestens gegen 15.30 Uhr vorgesehen gewesen, anschließend wäre die Fahrt nach Innsbruck mit Sondersignal erfolgt.“ Solche kurzfristigen Sondertransporte seien organisatorisch anspruchsvoll, weil zusätzliches Personal gefunden werden müsse, ohne die regionale Notfallversorgung zu schwächen.

Rotes Kreuz entschuldigt sich

„Auch unseren Mitarbeitern gehen solche Situationen nahe. Sie versuchen unter Zeitdruck, eine gute Lösung zu finden, und müssen die regionale Notfallversorgung mitdenken. Der Auftrag wurde leider nicht nach unseren Standards abgewickelt und wird nun intern aufgearbeitet. Der Vorfall wird Konsequenzen für die Schulung und Sensibilisierung im Umgang mit vergleichbaren Ausnahmesituationen haben“, zieht man Resümee. Man habe sich bei der Familie Kerschbaumer bereits entschuldigt.

Selbst wenn das Rote Kreuz um 15.30 Uhr gekommen wäre und der Patient rechtzeitig nach Innsbruck gebracht hätte, war es Maria Kerschbaumer „einfach zu riskant“: „Bei einer Transplantation gibt es nur ein sehr kurzes Zeitfenster. Wenn meine Kritik dazu geführt hat, dass solche Fälle besser koordiniert werden, habe ich viel erreicht.“ Das Rote Kreuz versichert, dass ein Fall wie dieser zum ersten Mal passiert ist.