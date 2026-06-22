Mit einer beeindruckenden Bilanz kehrte die Sportgemeinschaft Spittal von der 29. Österreichischen Staatsmeisterschaft der Sportakrobatik aus Wien zurück. Bei den Titelkämpfen in der Sportarena Wien eroberten die Athletinnen insgesamt fünf Podestplätze und holten gleich drei österreichische Meistertitel nach Oberkärnten.

Für den größten Erfolg sorgte das Trio Lorena Pleschgatternig, Linda Schedelmaier und Amelie Truskaller in der Klasse Jugend 1 W3. Mit einer überzeugenden Vorstellung sicherten sich die drei Sportlerinnen nicht nur den Sieg in ihrer Wettkampfklasse, sondern auch den Österreichischen Meistertitel im Mehrkampf. Damit durften sie gleich zweimal über Gold jubeln. Einen weiteren Meistertitel für die Sportgemeinschaft Spittal holten Anna Maria Url, Lina Selinger und Valerie Burgstaller. Das Trio setzte sich in der Klasse Jugend 2 W3 durch und stand am Ende ganz oben auf dem Podest.

Die erfolgreichen Sportakrobatinnen der Sportgemeinschaft Spittal präsentierten nach den Staatsmeisterschaften in Wien ihre Medaillen und Urkunden © SGS Spittal

Spittal zählt weiter zur nationalen Spitze

Auch in den weiteren Bewerben konnten die Spittalerinnen starke Leistungen zeigen. Jasmin Pirker und Hellen Erdt erreichten in der Klasse Offene 1 W2 den hervorragenden zweiten Platz und sicherten sich damit den Vizestaatsmeistertitel. Helena Schönfelder und Valentina Kreuzer komplettierten das erfolgreiche Abschneiden mit Rang drei in der Klasse Jugend 2 W2.

Die fünf Podestplätze und drei Meistertitel unterstreichen einmal mehr die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der Sportgemeinschaft Spittal und ihre starke Position in der österreichischen Sportakrobatik. Hinter den Erfolgen steht ein engagiertes Trainerteam rund um Eva Gasser, Nina Kucher, Julia Nowak und Daniela Opris-Francisc. Gemeinsam mit Vereinsleiterin Bernadette Supantschitsch begleiten sie die Athletinnen auf ihrem Weg und tragen maßgeblich zu den sportlichen Erfolgen des Vereins bei.