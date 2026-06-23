In Seeboden wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Nach mehr als 35 Jahren übergibt Horst Klampferer sein Vermessungsbüro an Valentin Schuster. Mit 1. Juli übernimmt die Vermessung AVT-ZT-GmbH den traditionsreichen Betrieb. Klampferer (71) führte das Unternehmen seit 1991. In dieser Zeit entwickelte er das Büro zu einer anerkannten Adresse für Vermessung und Geoinformation in der Region. Privat widmet sich der dreifache Vater gerne der Kultur, dem Reisen und der Kulinarik. Auch Skitouren, Bergwandern und Radfahren zählen zu seinen Leidenschaften.

Mit Schuster übernimmt ein Vertreter der jüngeren Generation die Verantwortung. Der 1988 geborene Ziviltechniker gründete 2019 die AVT GmbH in Millstatt. Gemeinsam mit seinen zwei Mitarbeitern übersiedelt er nun nach Seeboden. Dort wird das bestehende Team mit den drei Mitarbeitern von Klampferer weitergeführt. Für die Kundinnen und Kunden bleibt damit die gewohnte Kompetenz erhalten. Schuster lebt mit seiner Partnerin Sonja Jakob und den beiden Kindern im Alter von zwei und vier Jahren in Pesenthein. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagiert er sich als Kammervorstand in der Ziviltechnikerkammer. Als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger bringt er zudem seine umfangreiche rechtliche und fachliche Expertise mit.

Bewährtes bleibt erhalten

Die Betriebsübergabe steht für Kontinuität und Zukunft zugleich. Bewährtes soll erhalten bleiben. Gleichzeitig sollen neue Ideen und moderne Technologien weitere Impulse setzen. Durch den Zusammenschluss der Standorte entsteht ein starkes Kompetenzzentrum für die Region Spittal-Millstätter See.

Für Klampferer ist die Übergabe ein wichtiger Schritt. Er freut sich, dass Standort, Arbeitsplätze und die Betreuung der Kunden langfristig gesichert sind. Mit Schuster übernimmt ein engagierter Fachmann, der die erfolgreiche Arbeit in vierter Generation fortführen wird. Beide sind sich einig: „Die erfahrenen Katasterfüchse in Seeboden werden nun noch moderner.“