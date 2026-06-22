Es blickt auf eine lange Tradition zurück, steht nun aber seit Monaten leer. Trotzdem ist der besondere Charme des ehemaligen Café Columbia in Millstatt samt Kino im Stil der 1950er-Jahre noch nicht verflogen. Besitzerin Marielies Auersperg sucht immer noch nach einem engagierten, am besten auch kulturbegeisterten, Pächter für die Räumlichkeiten, die ihr zufolge „eine einmalige Chance zur freien Gestaltung nach eigenen Ideen und Konzepten bieten: ob klassisches Programmkino, Kulturtreffpunkt, Cafébetrieb, warme Küche oder eine kreative Kombination aus allem sowie ein Extraraum nutzbar für Seminare, geschlossene Gesellschaften, aber auch Filmvorführungen. Hier könnte man seine Vision verwirklichen und einen einzigartigen Ort für Film, Genuss und Begegnung schaffen.“

Das Café-Restaurant im Zentrum von Millstatt hat 98 Plätze, eine Terrasse und Balkon mit 56 Plätzen sowie ein Kino mit 175 Plätzen. Letzteres verfügt auch über eine Bühne, so dass der Raum für Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen und dergleichen genutzt werden kann. Interessenten können per E-Mail an m.auersperg@gmx.at oder telefonisch unter 0664-190 31 11 Kontakt aufnehmen.