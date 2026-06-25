Gegen 23.40 Uhr kam es auf der L 217 in Bad Gleichenberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark war mit ihrem Pkw in Richtung Trautmannsdorf unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur geriet. Sie kollidierte frontal mit einem entgegen kommenden Pkw, der von einem 32-jährigen Südoststeirer gelenkt wurde.

Beide Fahrzeuge landeten im Straßengraben, die Lenker wurden schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der 32-Jährige ins LKH Graz und die 60-Jährige ins LKH Feldbach gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Im Einsatz standen die Polizei, drei Feuerwehren mit insgesamt 33 Mitgliedern und fünf Fahrzeugen, das Rote Kreuz, zwei Notärzte sowie die Straßenmeisterei.