Schwerer Unfall Mittwoch gegen 12 Uhr auf der B72 in Anger. Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark fuhr von Weiz in Richtung Birkfeld. Im Kreuzungsbereich in Oberfeistritz wollte zeitgleich ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld die Bundesstraße in Richtung L409 überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Motorradlenker lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Eine gemischte Polizeistreife der Inspektionen Anger und Ratten kam unmittelbar nach dem Zusammenstoß zum Unfallort und leistete Erste Hilfe. Der 62-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen. Ebenfalls im Einsatz waren das Rote Kreuz und die Feuerwehr Oberfeistritz. Die B72 war für rund zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.