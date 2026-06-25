Messi, Haaland, Ronaldo. Das sieht alles gerade sehr danach aus, als würde das so eine Fußball-WM, bei der es dann immer die übergroßen Spielerpersönlichkeiten für ihr Land richten (oder auch knapp nicht – hallo, Harry Kane!). Mein ganz persönlicher WM-Held ist auf dem Spielfeld allerdings noch nicht sehr aufgefallen. Er hat ja auch erst einmal gespielt, beim 1:1 seines Teams Belgien gegen Ägypten. Danach erst ist um den 24 Jahre alten Stürmer Jérémy Doku der Wirbel losgegangen, und zwar, weil er angekündigt hatte, bei der für Anfang Juli errechneten Geburt seines ersten Kindes dabei sein zu wollen. Und zwar in England, wo er für Manchester City spielt. Und ja, auch dann, wenn er deswegen für ein Belgien-Spiel ausfiele.

Eine Kommentatorin der französischen Sport-Tageszeitung „L’Équipe“ kritisierte den Spieler dafür („Es gibt Hunderte Fußballer, die töten würden, um dort zu sein, wo du bist“) und bezeichnete die Geburt eines Kindes als „ekelhaften Moment“, in dem der Vater ohnehin zu nichts zu gebrauchen und nur ein Statist sei. Man hätte echt kein weiteres Indiz dafür gebraucht, aber eine Geburt als „ekelhaft“ zu bezeichnen, ist einer der unerfreulichen Beweise dafür, dass auch Frauen frauenfeindlichen Mist von sich geben können (warum auch nicht, er wird ihnen ja konsequent eingetrichtert).

Es gab gegen die Bemerkung heftige Proteste; „L’Équipe“ entschuldigte sich, die Kommentatorin entschuldigte sich, aber damit war die Angelegenheit natürlich nicht erledigt, denn plötzlich wurde breit diskutiert, ob es eigentlich unprofessionell oder gar verantwortungslos ist, wenn ein hochbezahlter Sportler und Vertreter seines Landes ein derartiges Privatereignis einem Auftritt auf dem Spielfeld vorzieht: Das Kind sei ja eh noch länger da und so eine WM schließlich ein einzigartiges, ein „Once-in-a-Lifetime“-Ereignis.

Als sei eine Geburt das nicht. Doku hat, glaube ich, die Ankunft seines Kindes als fundamentale Erfahrung begriffen, bei deren Aufregungen, Schmerzen, Emotionen und ja: auch Gefahren er an der Seite seiner Frau sein wollte. Viel verantwortungsbewusster kann man nicht handeln. Das sagt nichts über Geschlechtsgenossen aus, die sich anders entscheiden, denn natürlich gibt es gute und triftige Gründe, aus denen Väter bei der Geburt abwesend sind. Und auch, dass ein Mann, der sein Kind im Arm hat, wenn es die ersten Atemzüge tut, ein guter Vater wird, ist nicht garantiert. Aber Doku (und anderen Männern, denen das wichtig ist) eine Entscheidung zugunsten eines zutiefst privaten, aber lebensverändernden Ereignisses zuzugestehen, halte ich für essentiell. Und auch für zeitgenössisch. Zumindest, wenn wir in einer Welt leben wollen, in denen Männer ihren Gefühlen folgen dürfen und von ihnen nicht immer nur erwartet wird, Job, Karriere, Status, Standing über alles andere zu stellen.

Jérémy Doku hat letztens beim zweiten Belgien-Spiel (0:0 gegen den Iran) übrigens gefehlt. Wegen einer Atemwegserkrankung. Er ist dann nach England zu seiner Frau geflogen und hat seit Montag einen kleinen Sohn: Praise. Was üblicherweise „Lobpreis“ oder „Huldigung“ bedeutet (aber auch eine Kurzform von „Praise the Lord!“ sein könnte, Doku ist nämlich bekennender Christ und hat sich im letzten September taufen lassen). In der Nacht auf Samstag bestreitet er mit Belgien das letzte Gruppenspiel gegen Neuseeland. Ich hoffe, dass er reichlich Tore schießt. Aber mein WM-Held ist er wie gesagt eh schon.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag – mit oder ohne WM!

Herzlich,

Ute Baumhackl