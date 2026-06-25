Es ist die Funktion des wirtschaftspolitischen Seismografen, in welche die beiden Chefs der beiden größten Wirtschaftsforschungsinstitute regelmäßig schlüpfen. Nämlich immer dann, wenn Gabriel Felbermay1r (Wifo) und Holger Bonin (IHS) vierteljährlich zur Präsentation der gemeinsamen Konjunkturprognose rufen.

Die Ausgangslage vor dem Veröffentlichen der Sommerprognose am Donnerstag: Bis zum Ausbruch des Iran-Kriegs hatte sich Österreichs Wirtschaft auf einem zarten und dennoch spürbaren Erholungskurs befunden. Mit dem Krieg und seinen Folgen für die Energiepreise ist die Kulisse schlagartig eine andere geworden, wie Wifo und IHS zuletzt verdeutlichten. Der Inflationsausblick wurde angehoben, jener für die Konjunktur nach unten revidiert.

Jetzt verhält sich die Situation wieder anders. Es gibt einen Friedenspakt zwischen den USA und dem Iran, der trotz vieler Unwägbarkeiten und Risiken zuletzt zumindest für sinkende Energiepreise gesorgt hat.

Bis zu 0,9 Prozent Wachstum wird erwartet

„Energiepreise bremsen Österreichs Konjunktur nur kurz aus“ – unter diesen Titel stellt das Wifo die am Donnerstag präsentierte Sommerprognose. Zwar hinterlasse der Iran-Krieg Spuren, was sich an der deutlich gestiegenen Inflation und der gedämpften Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmern zeige, so die Wirtschaftsforscher. Sie betonen aber auch: „Mit dem Rückgang der Energiepreise wird die Konjunktur ab der zweiten Jahreshälfte wieder an Schwung gewinnen.“

Laut Wifo soll Österreichs Wirtschaft in den Jahren 2026 und 2027 um 0,9 beziehungsweise 1,1 Prozent wachsen. Es wird betont: „Die Industrie und die Exportwirtschaft dürften im Prognosezeitraum wieder am weltweiten Aufschwung teilhaben.“ Die Inflation werde im Jahresdurchschnitt heuer bei 3,2 Prozent liegen und dann 2027 auf 2,4 Prozent sinken. Die Arbeitslosenquote dürfte laut Prognose „im laufenden Jahr geringfügig auf 7,5 Prozent steigen“ und 2027 – erstmals seit vier Jahren – wieder zurückgehen. Gerechnet wird dann mit einer bundesweiten Arbeitslosenquote von 7,3 Prozent.

Zwei stagnierende Quartale stehen bevor

Einen Hauch niedriger setzt das IHS die Wachstumserwartung an: Für 2026 und 2027 ein Plus von 0,8 Prozent bzw. 1,0 Prozent prognostiziert. Heuer rechnen die Expertinnen und Experten des Instituts mit zwei stagnierenden Quartalen, bevor die Wirtschaft erst im vierten Quartal „wieder an Fahrt gewinnen dürfte“.

Die Inflationsrate, so das IHS, werde wegen „des erneuten Energiepreisschocks“ heuer 3,0 Prozent ausmachen und auch im kommenden Jahr mit 2,3 Prozent über dem Zwei-Prozent-Ziel der EZB liegen. Bei der Erwartungshaltung in Sachen Arbeitslosenquote gehen die Wirtschaftsforscher im Gleichschritt mit der Wifo-Kollegenschaft: Auch das IHS prognostiziert nun 7,5 Prozent (2026) und 7,3 Prozent (2027).