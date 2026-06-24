Es ist soweit – ab Freitag regiert die styriarte wieder für einen Monat das musikalische Geschehen in Graz und in der Steiermark. „Eingeleuchtet“ werden die „Lichtspiele“, so das diesjährige Festivalthema, mit einem Parcours durch das Palais Attems – voll bunter, klassischer und quasi-klassischer Melodien von Vivaldi bis zu den Beatles. Obwohl man die ursprünglich acht Durchläufe für jeweils 70 Besucherinnen und Besucher auf elf Termine zwischen 15.00 und 21.00 Uhr ergänzt hat, sind inzwischen sämtliche Vorstellungen hoffnungslos ausgebucht, wie styriarte-Intendant Mathis Huber beim letzten Pressetermin vor dem Festival am Mittwoch stolz verkündete.

Rasche Entscheidungen gefragt

Auch für weitere Programmpunkte – die drei Picknick-Konzerte des Ensembles Zefiro mit Mozarts „Zauberflöte“ am Sonntag, die Musik für „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. am 13. Juli, beide im Schloss Eggenberg – heißt es „ausverkauft“. Reiselustige Orgelfans haben ebenfalls das Nachsehen, denn diesjährig ist die „Orgelreise“ zu verborgenen Schmuckstücken des Instruments in die Oststeiermark ebenfalls schon voll. Huber versicherte jedoch unter Hinweis auf den „Orgelschatz“ der Steiermark – es gibt hier rund 30 „mustergültig restaurierte“ historische Instrumente – dass die Reihe im kommenden Jahr eine Fortsetzung finden wird.

Gefragt: das Gesangsensemble VOCES8 © Andy Staples

Rasch entscheiden sollten sich Musikinteressierte aufgrund der für die styriarte so erfreulichen Buchungslage für das Konzert des populären britischen Gesangsensembles VOCES8 am Samstag in der Helmut-List-Halle, das um gregorianische Gesänge ergänzte Mozart-Requiem am 11. und 12. Juli in Stainz. Auch Star-Organist Cameron Carpenter erweist sich wieder einmal als Publikumsmagnet für seine Interpretation von Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ am 14. Juli. Hierfür sollten sich styriarte-Geherinnen und -Geher ebenfalls beeilen, genauso wie für die alljährliche Symphonisierung des Pop-Kanons von Dirigentin Elisabeth Fuchs, die sich heuer mit den Beatles die mehr oder weniger unumstrittenen Könige des Genres vorgeknöpft hat. Ihren „Symphonic Tribute to The Beatles“ gibt es am 19. und 20. Juli gleich dreimal in der Helmut-List-Halle zu erleben. Für das Tango-Zuckerl „Piazzollas Jahreszeiten“ gibt es nur noch Restkarten.

„Pa-Pa–Papageno“ heißt das Programm, das die „Zauberflöte“ für Kinder bringt © Nikola Milatovic

Gut lief der Vorverkauf auch für die beiden diesjährigen Produktionen des styriarte-Kinderzimmers. Hier gibt es für die Vormittagsvorstellungen von „Pa-Pa–Papageno“ („Zauberflöte für Kinder“) am 2. und 3. Juli im Next Liberty noch Karten. Ähnlich schaut es bei dem für die ganz Kleinen gemachten „Kleinen Maulwurf“ aus. Hier ist noch Platz für große und kleine Zuschauer für zwei Vorstellungen am 13. Juli.

Empfehlung des Intendanten: die Martial–Arts-Kurzoper „Xochiyayoyotl“ © Frol Podlesnyi

Ungeachtet der Vorverkäufe legt Intendant Huber seinem Publikum besonders die in Koproduktion mit der Münchener Biennale prämierte und in der bayrischen Metropole im Mai zur Uraufführung gebrachte Martial–Arts-Kurzoper „Xochiyayoyotl“ ans Herz, die ein vergessenes aztekisches Kampfspiel mit „scharfer europäischer Avantgarde“ (Huber) verquickt. Der Shootingstar unter den jungen steirischen Dirigenten, Patrick Hahn, dirigiert am 7. und 8. Juli in der Helmut-List-Halle erstmals in seiner Karriere Haydns „Schöpfung“. Altmeister Jordi Savall greift am 24. Juli auf seiner Reise durch die barocke Musikepoche „Le Nuove Musiche“ mit seinem Ensemble Hesperion XXI selbst zur Gambe, und zum Festival-Ausklang am Sonntag, 26. Juli, dirigiert der in Bälde seinen 85. Geburtstag feiernde Katalane unter dem Titel „De Profundis“ Werke von Michel-Richard Delalande, Marc-Antoine Charpentier und Arvo Pärt.

Informationen über all diese musikalischen Wunderdinge gibt es auf der Homepage des Festivals: styriarte.com, auf den einschlägigen sozialen Medienkanälen bietet man allerlei verspielte Extras. Karten sind – soweit noch verfügbar – im Styriarte-Kartenbüro in der Sackstraße 17, telefonisch unter 0316 825 000, E-Mail: tickets@styriarte.com erhältlich.