Die Aufregung war groß, als die Schülerinnen und Schüler der Volksschule (VS) Egg im Mannschaftsbus des EC VSV Platz nahmen. Für sie ging es als Vertreter des Bundeslandes Kärnten nach Wien zum Finale der diesjährigen Kindersicherheitsolympiade. Das frühe Aufstehen und die vielen Kilometer haben sich bezahlt gemacht: Mit der Bronzemedaille und somit dem dritten Platz kehrten die Hermagorer nach Hause zurück.

Während der gesamten Kindersicherheitsolympiade setzte sich die VS Egg gegen rund 1000 Schulen aus ganz Österreich durch. Mit viel Teamgeist, Ehrgeiz und Geschick meisterten sie die Bewerbe. Begleitet und vorbereitet wurde das Team von Lehrerin Hannah Thurner. Die Freude über den Erfolg in der Bundeshauptstadt ist sowohl bei den Kindern als auch bei den Lehrpersonen und Eltern groß. „Ein besonderer Dank gilt zudem allen Sponsoren und Unterstützern, die die Teilnahme an der Bundesveranstaltung ermöglicht und das Team auf seinem erfolgreichen Weg begleitet haben“, schreibt die Schule in einer Aussendung.