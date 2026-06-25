Mit seinem unermüdlichen Engagement und Einsatz war Udo Preis die vergangenen 35 Jahre das Gesicht und Herz des Vereins „Limmitationes“, mit dem der gebürtige Trebesinger (Kärnten) zahlreiche Konzerte im Südburgenland veranstaltet hatte. Wie der Verein nun mitteilte, ist ihr Obmann im 75. Lebensjahr nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

Prägte Kultur im Südburgenland

„Er war ein leidenschaftlicher Kommunikator, der mit großer Hingabe für unsere Gemeinschaft und Kultur mutig neue Wege beschritten und Konventionen gesprengt hat. Sein weltweites Wirken hat viele Menschen inspiriert“, nimmt der Verein Abschied. „Limmitationes“, Label Frimp und das Free Forms of Arts Netzwerk wollen weiterhin die Kunst und Kulturwelt bereichern und somit Preis‘ Erbe aufrecht erhalten.

In den 1980er Jahren hat es Preis nach Deutsch Minihof (Gemeinde Mogersdorf) verschlagen, auf der Suche nach sanften Hügeln und flacher Landschaft, wie er einmal gegenüber der Kleinen Zeitung erklärte: „Ich stamme aus Kärnten mit seinen vielen Bergen. Ich bin mit dem Trauma groß geworden: Du musst auf den Spitz aufi. Das ist mir auf den Nerv gegangen.“

Jazz-Weltstars kamen zu Udo Preis

In die Landschaft brachte Preis, der in Graz Musik studiert hatte, dann auch seine Vorliebe für avantgardistische Musik mit. Fernab des Mainstreams galt die Liebe des Wahlbrugenländers der frei improvisierenden Musik, irgendwo an der Grenze von Jazz, Weltmusik und Neuer Musik.

„Der Vorteil ist, dass es hier viele künstlerisch interessierte Menschen gibt. Die Offenheit von den Hügeln her macht es irgendwie leichter“, antwortete er auf die Frage, ob das Südburgenland ein guter Boden für Kultur, Jazz und neue Musik sei. Der argentinische Saxophon-Exzentriker Gato Barbieri oder Drummer Barry Altschul sind nur zwei Beispiele für die Weltstars, die Preis‘ Ruf in das Südburgenland folgten.