Ivana Knöll erschien beim 1:0-Sieg der kroatischen Nationalmannschaft gegen Ghana im Stadion und sorgte mit ihrem auffälligen Look einmal mehr für Begeisterung bei den Fans. Denn seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ist Knöll weltweit bekannt. Damals wurde sie mit ihren rot-weißen Kroatien-Outfits zum Internet-Phänomen und entwickelte sich zu einer der bekanntesten Fußball-Fans der Welt. Millionen Menschen verfolgen seither ihre Auftritte bei großen Sportereignissen.

Ivana Knöll beim Spiel England gegen Kroatien, das die Briten 4:2 gewannen © IMAGO/Joel Marklund

Auch diesmal zeigte sie ihre Verbundenheit mit Kroatien und unterstützte die Mannschaft von der Tribüne aus. Während die Spieler auf dem Platz um wichtige Punkte kämpften und letztlich holten, sorgte die 32-Jährige vor allem in den sozialen Netzwerken für Gesprächsstoff. Zahlreiche Fans teilten Bilder und Kommentare zu ihrem Auftritt. Seit geraumer Zeit ist die Influencerin auch regelmäßig bei Formel-1-Rennen zu sehen.

Die gebürtige Deutsche mit kroatischen Wurzeln hat sich längst über den Fußball hinaus eine eigene Marke aufgebaut. Neben ihrer Karriere als Model arbeitet sie inzwischen auch als DJ und ist unter dem Namen Knolldoll bekannt. Auf Instagram folgen ihr mittlerweile mehr als drei Millionen Menschen.