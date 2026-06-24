Wer sich Strompreise durch die PV-Spitzen um die Mittagszeit zunutze macht, kann sein Elektroauto deutlich günstiger laden. Damit Privatkunden von diesen günstigen Stunden mit einem dynamischen Energietarif profitieren, bietet die Kelag gemeinsam mit dem Wiener Start-up Podero das „Smart Charging“ an.

Seit knapp einem Monat kann so der Ladevorgang automatisch auf die Epex-Spotpreise angepasst werden, ergänzt um die persönliche Abfahrtszeit und den gewünschten Ziel-Ladestand.

Wer nachrüstet, braucht keine zusätzliche Hardware, sondern kann auf die neue Software im Hintergrund vertrauen. Um große Verbraucher flexibel zu steuern, registriert man sich über das Kundenportal des Kärntner Energieversorgers für eine App, die E-Autos und Wechselrichter erkennt und ansteuern kann.

Aktiv am Strommarkt teilnehmen

Für Haushalte mit Photovoltaikanlage und Smart Meter steigt man so ins Haushaltsenergie-Management ein, was die monatliche Stromrechnung sinken lässt: Das E-Auto werde zudem bevorzugt mit eigenem PV-Überschuss geladen, bevor Strom aus dem Netz bezogen wird. Der Service ist im Tarif „Kelag Strom Pro“ ohne Aufpreis enthalten und derzeit im Netzgebiet der Kärnten Netz verfügbar. Mit Ende Juni 2026 wird er auf ganz Österreich ausgeweitet.

„Das zeigt die Möglichkeiten, die E‑Mobilität als integrierter Baustein des Energiesystems bereits heute bietet“, so Alexander Jordan, Vertriebsleiter der Kelag, in einer Aussendung. Podero-CEO Christoph Bernkopf spricht vom „Energieprodukt der Zukunft“, das österreichische Endkunden damit nutzen können.