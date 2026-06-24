Ein besseres Wetter hätte sich Antonia Orell nicht wünschen können: Schon am frühen Mittwochvormittag brannte die Sonne vom Himmel und sorgte dafür, dass sich der neue Stromspeicher am Gelände ihrer Shell-Tankstelle in Heimschuh gleich am Tag der Inbetriebnahme gut auflädt. Der von außen unscheinbare weiße Kasten ist maßgeblich verantwortlich für die Transformation von einer herkömmlichen Tankstelle zu einem energieunabhängigen und nachhaltigen Betrieb.

Alternative Lösung

Doch alles der Reihe nach: Auslöser war der Wunsch von Orell, den von ihr seit zweieinhalb Jahren geführten Familienbetrieb direkt an der B 74 um Ladestationen für E-Autos zu erweitern. Das sei mit der derzeitigen Anbindung ans Stromnetz aufgrund mehrerer Faktoren aber nicht umsetzbar gewesen.

Die PV-Anlage wurde auf neuen Carports über dem bestehenden Parkplatz errichtet © Mischinger

Damit abfinden wollte sich die Jungunternehmerin jedoch nicht. So kam Gernot Mischinger ins Spiel. Der Chef des in der Nachbarschaft angesiedelten Ingenieurbüros für Elektrotechnik entwickelte gemeinsam mit Orell eine innovative Lösung. Deren zentraler Bestandteil ist der eingangs erwähnte Stromspeicher mit einer Kapazität von 215 Kilowattstunden. Geladen wird er durch eine auf 95 Kilowatt-Peak erweiterte Photovoltaikanlage.

Der Batteriespeicher befindet sich auf dem neuesten Stand der Technik © KLZ / Robert Lenhard

„Die Lösung ist so konzipiert, dass zwei E-Autos innerhalb von einer Stunde voll aufgeladen werden können, ohne dass der bestehende Netzanschluss erweitert werden musste“, erklärt Mischinger. Vorerst zwei Ladepunkte sollen innerhalb der nächsten Wochen zur Verfügung stehen.

Doppelnutzung

Bereits jetzt nutzen können Kunden und Mitarbeiter die neuen Carports am bestehenden Parkplatz, auf deren Dächern die PV-Anlage errichtet wurde. „So haben wir keinen zusätzlichen Boden versiegelt und nutzen den Raum als Schattenspender und Energiequelle“, betont Orell. Die Investitionssumme von über 200.000 Euro soll sich in zehn Jahren amortisiert haben.