Nach dem offiziellen Trainingsauftakt am Montag laufen in Hartberg die Planungen für die kommende Saison an. Am Mittwoch gab der TSV die Verpflichtung von Magnus Dalpiaz bekannt. Der 19-jährige Österreicher kommt von der zweiten Mannschaft des FC Bayern in die Oststeiermark und wird für eine Saison ausgeliehen. Als Außenverteidiger gehörte der österreichische U19-Nationalteamspieler zu den Leistungsträgern der Regionalliga- und Youth-League-Mannschaft der Bayern und sammelte bei Milan Futuro weitere Erfahrungen.

Vorfreude bei Dalpiaz

Der Nachwuchsspieler freut sich auf seine neue Aufgabe. „Ich freue mich unheimlich auf die kommende Saison beim TSV Hartberg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, und ich kann es kaum erwarten, in der Bundesliga auflaufen zu dürfen. Ich werde alles geben, um mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Der TSV mit seinen Fans und dem großartigen Umfeld ist für mich der perfekte Ort, um den nächsten Schritt im Profifußball zu machen. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und brenne auf den Saisonstart.“

Cheftrainer Markus Schopp wird in einer Aussendung wie folgt zitiert: „Es freut mich sehr, dass sich Magnus für den TSV Hartberg entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen Spieler, der variabel einsetzbar ist. Er konnte bereits in jungen Jahren beim FC Bayern München und beim AC Milan internationale Erfahrungen sammeln und ist ein österreichischer Nachwuchs-Teamspieler, der bei uns nun den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen möchte.“