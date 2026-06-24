Wer behauptet, dass Lehrlinge technischer Berufe nicht kreativ sein können, der wurde nun mit einer beeindruckenden Präsentation Lügen gestraft. Lehrlinge jener Firmen, die Mitgliedsbetriebe im Ausbildungsverbund ABV sind, präsentierten ihre Werke, die sie im Rahmen eines einmonatigen Programms umgesetzt haben. „Diese Präsentation fand im Rahmen des LFI LEADER Projekts ,Allianz zur Fachkräftesicherung in der Lipizzanerheimat‘ statt, um technische Ausbildungsmöglichkeiten in den Regionen bekannt zu machen und Eltern und Jugendliche für diesen Ausbildungsweg zu begeistern“, erklärt Sonja Hutter-Binder vom Ländlichen Fortbildungsinstitut (LFI) Steiermark.

Der Auftritt der Lehrlinge in den Bereichen Mechatronik, Metall-, Elektro- und Baumaschinentechnik fand am Mittwoch, 24. Juni, im Weststeirischen Einkaufszentrum WEZ statt und begeisterte das Publikum. Für Wow-Effekte sorgten etwa die künstlerische Umsetzung von Ölfässern als Möbelstücke und Minions-Skulpturen oder die Entwicklung eines Spannstocks mithilfe eines Fußpedals.

Während des Praxismonats bei der ABV mussten die Lehrlinge der Firmen Holzher, Keller, Krenhof, Remus, Stoelzle und Wagner nicht nur exakte Planung und Umsetzung vollführen, es galt vor allem im Team zu arbeiten und sämtliche Arbeitsschritte zu dokumentieren. Daniel Roza, Lehrling bei Remus, schildert: „Dabei war es vor allem wichtig, auch die Stärken der einzelnen Teammitglieder herauszufinden und entsprechend einzusetzen.“

Ein tolles Buzzerspiel, die Fertigung einer Platinenbohrmaschine mittels 3D-Drucker, ein Kranprojekt, eine motorgetriebene Schweißvorrichtung – ja sogar ein Gameboy und ein Roboterauto kamen dabei zum Vorschein. Doch nicht nur die Ergebnisse begeisterten, schon bei der Eröffnungsrede von Valentin Rom, Lehrling der Firma Wagner, wurde deutlich: Diese jungen Leute können auch präsentieren. Unter die Zuschauer mischten sich etwa WKO-Regionalstellenleiter Lukas Kalcher, Köflachs Finanzstadtrat Reinhard Puffing und natürlich die Gastgeberin, WEZ-Centerleiterin Nadine Schleifer. Auch ihnen war die Begeisterung anzusehen.