Haben Sie schon einmal daran gedacht, ein Buch zu schreiben? Der Weg von der Idee bis zur Umsetzung ist weit und voller Hürden. Manche gehen ihn alleine, andere holen sich unterwegs professionelle Hilfe. Bei Michael Jagersbacher aus Wagna ist man im letzteren Fall an der richtigen Adresse. Er ist Ghostwriter von Beruf. Mehr als 70 eigene und fremde Bücher hat er bereits zur Welt gebracht. Doch wie kam es dazu?

Auf Umwegen zum Beruf

„Eigentlich wollte ich Sportjournalist werden, aber es kam dann anders", erzählt er lachend. Als Zivildiener entdeckte er seine soziale Ader, danach folgte ein Pädagogik- und Philosophiestudium. Schließlich landete er in der Erwachsenenbildung und begleitete als Trainer tausende Menschen auf ihrem Weg in ein neues Berufsleben.

Michael Jagersbacher kam über Umwege zu seinem Beruf © Laura Mazurek

2015 brachte er seine Erfahrungen erstmals zu Papier. „Mein Ratgeber „Der Sympathie-Code“ war eine echte Erfolgslandung. Die erste Auflage war sofort ausverkauft“, erinnert er sich. Danach kamen die ersten Anfragen. „Ich begann mit Beratungen zu Buchprojekten, merkte aber rasch, dass der Schreibprozess für viele die größte Hürde ist. So habe ich angefangen, diese Arbeit zu übernehmen und wurde zum Ghostwriter“, schildert Jagersbacher.

Große Bandbreite

Mittlerweile schreibt er vier bis sechs Bücher pro Jahr für seine Kundinnen und Kunden, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Bandbreite reicht von privaten Lebenserinnerungen bis zur Unternehmerbiografie, von Sachbüchern bis zur Ratgeberliteratur. „Ich werde beauftragt, die Gedanken und Ziele meiner Kunden professionell umzusetzen. Es bleibt deshalb immer ihr Werk. Ich bin praktisch nur der Geburtshelfer“, so Jagersbacher über seine Arbeit. Weil sich Bücher auch gut verkaufen sollen, übernimmt er für seine Kundschaft in Österreich, Deutschland und der Schweiz auch das strategische Marketing. Dafür gründete der dreifache Vater ein eigenes Medienhaus und wurde selbst zum Unternehmer.

Michael Jagersbacher präsentiert sein neues Buch am 16. Juli in Leibnitz © Mentoren Verlag

Aber das ist noch nicht alles. Nebenbei schreibt Michael Jagersbacher seine eigenen Bücher und publiziert in internationalen Wirtschaftsmagazinen. Zudem betreibt er mehrere Online-Medienportale, darunter steirische-wirtschaft.at oder branchenblatt.at. Als Kolumnist im Magazin „Erfolg“ des deutschen Verlegers Julien Backhaus analysiert er seit vielen Jahren Business-Biografien.

Neues Buch

Daraus ist nun sein neues Buch „Star-Mindset. Die Erfolgsprinzipien der Besten“ (Mentoren Verlag) entstanden. „Ob Eminem, Jeff Bezos, Tina Turner oder Thomas Müller – Ihre Erfolgsgeschichten zeigen, dass es nicht nur um Talent, Disziplin oder Glück geht“, so Jagersbacher. „Anhand der Erfolgsprinzipien anderer kann man etwas für sich selbst lernen. „Star Mindset“ ist für alle gedacht, die ihren eigenen Erfolg nicht dem Zufall überlassen wollen“, verrät der Autor.

Am 16. Juli um 18 Uhr lädt er zur Buchpräsentation in den Schlosskeller am Seggauberg bei Leibnitz. Mit dabei ist Autorin Cornelia Schlögl, die ihr Buch „Schluss mit nett – Führung braucht Eierstöcke“ vorstellen wird. Infos und Kontakt unter: www.michaeljagersbacher.com.