Ein Missgeschick mit weitreichenden, letztlich aber harmlosen Folgen, ist am Montag in Klagenfurt passiert: Eine Lehrerin des Ingeborg-Bachmann-Gymnasiums hat am Nachmittag gegen 15.25 Uhr Amok-Alarm ausgelöst. Versehentlich und unabsichtlich, wie kurze Zeit später feststand, wie die Bildungsdirektion Kärnten auf Anfrage bestätigt.

Zuvor hatte die Alarmierung, aufgrund des vermeintlichen Tatortes und tatsächlicher Tragödien an Schulen, einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Sofort wurden alle verfügbaren Streifen zur Schule beordert, auch die Polizei-Spezialeinheit, das Einsatzkommando Cobra, und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) wurden alarmiert, wie Werner Pucher, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigt.

„Die im Schulgebäude anwesenden Lehrkräfte reagierten in dieser Situation äußerst besonnen und vorbildlich und setzten die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen um“, heißt es in einer Stellungnahme der Bildungsdirektion. Knapp fünf Minuten wurde der Alarm storniert und es konnte Entwarnung gegeben werden. Cobra und SIG, die noch auf der Anfahrt waren, konnten umdrehen. „Nach der raschen Klärung der Situation wurde gemeinsam mit dem Einsatzleiter umgehend Entwarnung gegeben. Die Schulleitung informierte anschließend persönlich alle im Gebäude anwesenden Personen über den Vorfall“, so die Schulbehörde.

Für einige Polizeistreifen war der Einsatz aber nicht zu Ende. Sie blieben noch eine Zeit lang bei der Schule, um die Situation aufzulösen und zu klären, so Pucher. Die letzten Polizisten rückten dann gegen 18.30 Uhr ab. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr.

Schlüssel gesucht

Ausgelöst wurde der Einsatz auf skurrile Weise: Die Pädagogin war zum Zeitpunkt des von ihr ausgelösten Alarms gar nicht an der Schule. Wie geht das? Die Schule hat für ihre Mitarbeiter eine eigene sogenannte Notfall-Kommunikations-App (NoKo-App) angekauft. Ein spezielles und sehr effektives Warnsystem, wie es viele Unternehmen und Organisationen haben. Mit nur einem Fingertipp werden direkt Push-Alarme an das gesamte im Verteiler befindliche Team gesendet, selbst wenn das Smartphone gesperrt ist.

Genau das ist der Lehrerin passiert: Sie hat in ihrer Handtasche nach einem Schlüssel gesucht und dabei versehentlich den Alarm ausgelöst. Mit diesem wurden nicht nur Lehrerkollegen alarmiert, sondern offenbar auch Kinder. Mehrere von ihnen meldeten sich daraufhin bei ihren Eltern – telefonisch, mit Sprachnachrichten oder WhatsApp. Einige Eltern alarmierte schließlich die Polizei, die mit einem Großaufgebot ausrückte. Glücklicherweise umsonst.

Folgen werden ernst genommen

An der Schule selbst, nimmt man die Folgen dieses Einsatz dennoch ernst: Es sei verständlich, dass dieser „bei einigen Kindern zu Verunsicherung und Angstreaktionen geführt“ habe. Alle Klassenvorstände wurden beauftragt, ihre Klassen und die Eltern unverzüglich über den Fehlalarm zu informieren. „Darüber hinaus wurde erhoben, ob bei Schülerinnen und Schülern ein Bedarf an schulpsychologischer Betreuung besteht. Die Schulleitung ist in engem Kontakt mit der Schulpsychologie, um bei Bedarf rasch und professionell Unterstützung anbieten zu können“, heißt es in der Stellungnahme der Bildungsdirektion.