Die Musikschule Feistritz/Drau-Weißenstein präsentierte kürzlich ihren neuen Gitarrenlehrer, der mit seinem Können und der Liebe zur Musik den Nachwuchs begeistern will. Marco da Costa (42) ist in Brasilien geboren, lebt schon längere Zeit in Kraig bei St. Veit und bringt mehr als 20 Jahre Bühnenerfahrung mit. Seit Anfang Jänner unterrichtet er 18 Kinder an der Gitarre, derzeit noch als Vertretungsstelle, ab September als fixer Lehrer.

Der Gitarrist, Sänger, Komponist und Produzent ist in brasilianischer Musik, Jazz und Klassik zu Hause. Er studierte in Brasilien und schloss später an der Musikuniversität Graz Bachelor und Master mit Auszeichnung ab. Aufgetreten ist er in Konzertsälen in Europa, Asien und Amerika. Als Pädagoge unterrichtet er Gitarre, Improvisation und Ensemblespiel. Kennenlernen kann man ihn am Montag, 6. Juli, von 16 bis 18 Uhr beim Tag der offenen Tür in der Musikschule.

Vorgängerin verstarb plötzlich

Da Cosata übernimmt eine Stelle, die an der Musikschule mit einem schmerzlichen Verlust verbunden ist. Nach dem plötzlichen Tod der Gitarrenlehrerin Edith Ronacher im vergangenen November führt da Costa ihr Andenken im Unterricht weiter. „Ich habe sehr viel pädagogisches Material von ihr hinterlassen bekommen, mit dem ich arbeite“, erklärt da Costa. Er sei in die umfangreiche Unterlagen eingetaucht und habe vieles neu entdeckt und für sich und auch für den Unterricht nutzen können. „Sie hat die Kinder auf ein gutes Niveau gehoben. Ich versuche hier anzuknüpfen und meine Persönlichkeit mit einfließen zu lassen.“ Starren Unterricht gibt es bei ihm nicht. Er lässt sich abseits des Plans auch von der aktuellen Energie der Kinder leiten.

Wenn der Vater von vier Kindern nicht selbst musiziert oder unterrichtet, liest er gern klassische und neue Literatur, der Sport darf bei ihm auch nicht zu kurz kommen.