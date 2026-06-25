Digitale Kompetenzen sind im heutigen Arbeitsleben enorm wichtig. Der österreichweite Digi-Check bietet die Möglichkeit, die Schülerleistungen der Handelsakademien untereinander zu vergleichen. Mithilfe des Internets werden die gleichen Aufgaben zwischen Vorarlberg und dem Burgenland von den HAK-Schülerinnen und Schülern der 4. Jahrgänge bearbeitet. Es gab ein „Zeitfenster“ zwischen dem 13. und 23. April, um sich dieser Herausforderung zu stellen.

Alle drei Klassen des 4. Jahrgangs der HAK Lienz waren im Rahmen des SAP-Unterrichts am Start. Damit gab es jede Menge Teilnehmer aus beiden Schwerpunkten (IT-HAK und HAK PLUS). Die Fächer „Wirtschaftsinformatik“ und „Office-Management und angewandte Informatik“ bieten optimale Grundlagen für die anspruchsvollen Aufgaben. Von den 56 Teilnehmern erreichten über 90 Prozent das Ziel der Zertifizierung. Die diesbezügliche Urkunde ist ein willkommener Baustein für die späteren Bewerbungsschreiben.

Ein herausragender Schüler

Die Aufgaben kommen aus fünf Bereichen: Betriebssysteme und Netzwerk, Textverarbeitung, Kalkulationen, Präsentationen und Datenbanken. Besonders herausragend ist die Leistung von Luis Kollnig mit 94 Prozent richtige Lösungen. Erfreulich war auch, dass Schüler aus dem Schwerpunkt HAK plus mit sehr guten Computerkenntnissen Richtung Matura unterwegs sind.