Graz ist mit einem Altersschnitt von knapp 41 Jahren neben Wien die jüngste Großstadt Österreichs. „Trotzdem kommen junge Anliegen in der Stadtpolitik oft zu kurz“, ist Konstantin Nöst überzeugt. Mit 25 Jahren ist er Geschäftsführer einer Agentur, schreibt an seiner Masterarbeit, ist Obmann der Jungen Volkspartei in Graz und mit Platz zehn auf der Kandidatenliste für den Grazer Gemeinderat der jüngste ganz vorne gereihte Kandidat. Bei einem Termin gemeinsam mit Stadtrat Kurt Hohensinner – auch er ist 2003 im Alter von 25 in den Gemeinderat eingezogen – stellten er und die ebenfalls gelisteten Frederic Schramm und Katharina Gottmann ihre Ziele für die Stadt Graz vor.

„Unser Programm heißt ‚Graz auf die Eins‘ – die Stadt soll im Vordergrund stehen“, erklärt Nöst. Besonders stark setzt man dabei auf die Mur als Lebensraum, anknüpfend an das von Hohensinner bereits vorgestellte Konzept der „Lebensader Mur“.

Hohensinner lud mit Gottmann, Schramm und Nöst (nicht im Bild) gemeinsam zum Pressetermin im „Mercato“ am Kaiser-Josef-Markt © VP/Markus Jöbstl

Ganz wichtig: Öffis in der Nacht

Eines der wichtigsten Themen ist auch die leistbare Mobilität – man wünscht sich ein 1-Euro-Ticket für junge Menschen und bessere Angebote in der Nacht. „Der Ausbau der Nightline ist für uns besonders wichtig“, unterstreicht VP-Jugendkandidat Frederic Schramm, der auf Platz 33 der Liste auf viele Vorzugsstimmen hofft. Die Stadt solle wieder mehr zu den Öffi-Tickets dazuzahlen, um sie leistbarer zu machen. Ein günstigeres Kurzstreckenticket, etwa für bis zu fünf Stationen, soll den öffentlichen Verkehr wieder leistbarer machen. Daneben wünscht man sich auch einen Radwegausbau, mehr Park-and-Ride und bessere Ampelschaltungen – „endlich ein Gesamtmobilitätskonzept statt ideologischer Einzelmaßnahmen“, so Schramm.

Mehr Sicherheit

Ein Ausbau des Nachtverkehrs spielt auch in das Thema hinein, das Katharina Gottmann, auf Platz 50 gelistet, ein besonders großes Anliegen ist: „Ich muss als junge Frau leider subjektiv sagen, dass ich mich nicht immer sicher beim Fortgehen fühle – und Sicherheit bedeutet für mich Freiheit“, betont sie. Dazu fordert man auch die Wiedereinführung eines Heimwegtelefons, mehr Präsenz von Polizei und Ordnungswache an Problemorten und einen Ausbau der Videoüberwachung, etwa mit intelligenten Kameras, die nur das Notwendigste aufzeichnen. Mehr Gewaltprävention und niederschwellige psychologische Erstberatung für junge Menschen sollen vorbeugend wirken.