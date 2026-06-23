Wenige Tage vor der Graz-Wahl trommelte Neos-Spitzenkandidat Philipp Pointner am Dienstag erneut für mehr Sprachförderung, eine Sprachstandserhebung aller Dreijährigen und den Fixplatz in Krippe und Kindergarten in Graz. Andernfalls verlieren „wir weiter massenhaft Talent“, so Pointner. Das alte System mit seinen Deutschförderklassen etc. reiche für manche bloß als „Vorbereitung aufs AMS“.

2027 kommt zweites verpflichtendes Kindergartenjahr

Schützenhilfe erhielt Pointner von Bildungsminister Christoph Wiederkehr – aus dem Home-Office, eine Sportverletzung, die Bänder. Wiederkehr bestätigte den „starken Aufholbedarf bei der Deutschförderung“, um dann natürlich auf „seinen“ Chancenbonus an Schulen und weitere Maßnahmen zu verweisen. So etwa die verpflichtende Sommerschule für Kinder in Deutschförderklassen.

Reformpartnerschaft

Eine „gute Idee“ nannte Wiederkehr die Sprachstandserhebung, die als Leistung im Eltern-Kind-Pass verankert werden soll. Ausgemacht ist das freilich noch nicht. Anders das zweite verpflichtende Kindergartenjahr, das mit Kindergartenjahr 2027/2028 starten soll. Dafür wird eine neue 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zu treffen sein. Es sei denn, die „Reformpartnerschaft“ wird am 30. Juni eine andere, bessere Variante vorschlagen, so Wiederkehr sinngemäß.