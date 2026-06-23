Jesper Jensen Aabo wird auch in der Saison 2026/27 dem Aufgebot des EC-KAC angehören. Der Klub und der Däne einigten sich vor wenigen Tagen auf eine Vertragsverlängerung um eine weitere Spielzeit, seine fünfte bei den Klagenfurtern, die ab September wieder in der Champions Hockey League spielen.

Jesper Jensen Aabo wurde in seiner Heimatstadt Rødovre ausgebildet, wechselte aber bereits bald nach seinem 19. Geburtstag nach Schweden, wo er insgesamt sieben Saisonen lang (beim Rögle BK, dem Färjestads BK und den Malmö Redhawks) aktiv war. Zwischenzeitlich war der Däne für drei Jahre beim finnischen Traditionsklub Jokerit in Helsinki engagiert, der damals an der russisch dominierten KHL teilnahm. Nach einer Spielzeit bei den Krefeld Pinguinen in der DEL schloss sich Jesper Jensen Aabo im Sommer 2022 dem EC-KAC an, mit dem er seither zwei Mal den Grunddurchgang in der win2day ICE Hockey League gewann, zwei Mal die Finalserie erreichte und sich drei Mal für die Champions Hockey League qualifizierte. In Summe hält der Abwehrspieler bei 190 Ligaspieleinsätzen für die Rotjacken, aus denen 98 Scorerpunkte (15 Tore, 83 Assists) und ein +62-Rating resultierten. Dabei erwies sich der mittlerweile 34-Jährige auch als wahrer Marathonmann, in jeder seiner vier Saisonen beim Klub verbuchte er unter allen KAC-Feldspielern die höchste oder zweithöchste durchschnittliche Time-on-Ice pro Partie. Parallel verfügt Jesper Jensen Aabo auch über enorme internationale Erfahrung: Er nahm für Dänemark an jeder der letzten 15 A-Weltmeisterschaften teil, bei den jüngsten vier davon führte er sein Team auch als Kapitän an. Zudem stand er bei den beiden bisher einzigen Olympiateilnahmen seines Heimatlandes (2022 und 2026) im Aufgebot.

Pilloni: „Hochklassiger und beherzter Spieler“

„Jesper Jensen Aabo ist ein enorm zuverlässiger Spieler, der sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt und in jeder Hinsicht ein Vorbild für nachwachsende Spielergenerationen ist. Für ihn wie für uns war früh klar, dass wir weiter zusammenarbeiten wollen, aufgrund der Weltmeisterschaft und der Abstimmung mit seiner Familie hat sich die formelle Bestätigung etwas hingezogen. Umso erfreulicher ist es, dass es jetzt geklappt hat und wir mit ihm einen hochklassigen und beherzten Spieler mit enormer internationaler Erfahrung auch weiterhin in unserem Team haben werden“, zeigt sich General Manager Oliver Pilloni über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Dänen erfreut.

„Der KAC war meine erste Priorität“

„Ich bin sehr froh, dass ich weiterhin in Klagenfurt spiele. Es war meine erste Priorität, beim EC-KAC zu bleiben, weil ich darauf brenne, einen weiteren Anlauf zu nehmen, den Meistertitel zu gewinnen“, meint Jesper Jensen Aabo zu seiner Vertragsverlängerung. „Das war einer der Hauptgründe für meine Entscheidung, wir waren schon einige Male knapp dran und jagen jetzt gemeinsam die nächste Gelegenheit. Ich fühle mich in Klagenfurt bekanntlich sehr wohl, liebe das Publikum, Kärnten ist eine zweite Heimat für mich geworden und ich bin glücklich, dass dieses Kapitel noch nicht abgeschlossen ist.“