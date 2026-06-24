„Fight & Fitness“ in der Gemeinde St. Georgen am Längsee vereinte Kampfsport mit Fitness. Da sich das Konzept immer größerer Beliebtheit erfreute, expandiert Geschäftsführer Thomas Wobak (33). Noch im Sommer möchte er von St. Georgen nach St. Veit übersiedeln.

„Ich ziehe um“, teilt Wobak voller Freude mit. Der gebürtige St. Georgener fand in der Bezirksstadt St. Veit einen neuen Standort, der den höheren Anforderungen entspricht. Auf 400 Quadratmetern soll in Zukunft trainiert werden. „Der Standort in St. Georgen kommt weg und ich übersiedle nach St. Veit. Natürlich kommen die Mitglieder mit. Das Studio ist viermal so groß wie das alte“, erklärt der 33-Jährige. Der Zeitplan sieht vor, dass bis vermutlich Mitte Juli in St. Georgen noch trainiert werden kann. Spätestens Anfang August möchte Wobak sein neues Studio dann zum Training freigeben. Die neue Adresse lautet: Lastenstraße 4.

Wobak ist selbst begeisterter Kampfsportler © Gert Köstinger

Das neue Fitnessstudio vereint moderne Trainingsmöglichkeiten mit einem vielfältigen Kursangebot im Bereich Kampfsport. Sportbegeisterte können aus Disziplinen wie Muay Thai, Kickboxen und Boxen wählen und unter professioneller Anleitung trainieren. Darüber hinaus steht ein großzügiger Fitnessbereich mit modernsten Trainingsgeräten für individuelles Kraft- und Ausdauertraining zur Verfügung. Duschen und Umkleiden sind selbstverständlich auch vorhanden.

„Großen Wert lege ich auf Kindertraining und ich möchte auch eine Kinderakademie machen“, verrät Wobak. Dafür hat er sich auch ein Gürtelsystem überlegt, damit die Kinder ihre Fortschritte besser im Auge behalten können und länger dranbleiben. Wobak selbst ist vor mittlerweile 16 Jahren in den Fitnessbereich eingetaucht – seit acht Jahren betreibt er Kampfsport. Eine Eröffnungsfeier seines neuen Studios ist für September im Zuge eines Tages der offenen Tür geplant. Um den Sportler in St. Veit willkommen zu heißen, wurde er von Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) und Stadträtin Sylvia Greiler (SPÖ) besucht.