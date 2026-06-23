Die Sonne strahlte mit den automobilen Schmuckstücken um die Wette. Ein Rover Baujahr 1968, einige Puch-„Schammerln“, Porsche 911 Cabrio und viele offene Straßenkreuzer amerikanischer Herkunft ließen beim internationalen Oldtimertreffen im Mai in Bairisch Kölldorf die Herzen höher schlagen.

2000 Gäste und 4500 Euro Spende

„Und wir wollten mit unserer Veranstaltung auch etwas Gutes tun und die Steirische Kinderkrebshilfe unterstützen“, erklärt Organisator Anton Ulrich. Also haben die Mitglieder des ersten Automobil- und Motorradveteranenclubs des Thermengebietes Radkersburg Transparente und Spendenboxen aufgestellt und die rund 2000 Gäste haben diese eifrig befüllt.

Nun steht das Endergebnis fest: „Wir freuen uns, euch 4500 Euro spenden zu können“, sagt Ulrich bei der offiziellen Spendenübergabe im Büro der Steirischen Kinderkrebshilfe. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen Pauline Lackner, Andrea Olbrich und seinen Kollegen Erich Frühwirth und Karl Prutsch erzählte er von der gelungenen Veranstaltung.