Standardlösungen gibt es weder in der Bäckerei noch im Gesellschaftsrecht: Das war Fazit der Unternehmergespräche der Kärntner Notare, deren Rahmen diesmal die neue Bäckerei Wienerroither in Moosburg war. Werner Stein, Präsident der Kärntner Notariatskammer, begrüßte 200 Gäste aus der Kärntner Wirtschaft. Er betonte die Rolle der Notarinnen und Notare als Rechtsdienstleister für Unternehmen – von der Gründung über Absicherung bis zur Übergabe. Wie beim Backen sei die Qualität der Zutaten und die „Handwerkskunst“ bei juristischen Angelegenheiten gefragt. Stein: „Für die Unternehmensvorsorge gibt es keine Lösungen von der Stange.“ Martin Wienerroither gab eine kurze Führung durch den neuen Produktionsstandort und servierte unter anderem frisch gemachten Apfelstrudel und Punschkrapfen.