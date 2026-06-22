Ob telefonieren, Strom beziehen oder Lebensmittelartikel – der Discounter Lidl wächst in Österreich. Der gesamte Umsatz wurde 2025 um sieben Prozent gesteigert, wobei der Motor dahinter der um ein Fünftel höhere Absatz der Bio-Eigenmarke war.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein neuer Rekord aufgestellt: Erstmals erreichte die Einzelhandelskette die Umsatzgrenze von zwei Milliarden Euro. Die Schwarz-Gruppe, die hinter Lidl und Kaufland steht, machte laut jüngsten Zahlen weltweit insgesamt 185,6 Milliarden Euro Umsatz in einem Jahr.

Regionaler Wachstumstreiber

2025 erwirtschafteten österreichische Lebensmittel-Lieferanten mit Lidl als Abnehmer laut einer Aussendung eine Rekordwertschöpfung von über 1,2 Milliarden Euro. Ein beträchtlicher Anteil geht dabei ins Ausland: Fast 600 Millionen Euro entfallen auf Exporte an andere Lidl-Gesellschaften in Europa. Darunter finden sich beliebte österreichische Marken, aber auch Frischgeflügel oder Wein.

Besonders gefragt seien Molkereiprodukte aus Österreich. Sie machten 2025 mit über 150 Millionen Umsatz ein Viertel der gesamten Export-Wertschöpfung für heimische Molkereibetriebe aus.

Für heuer plant Lidl bis Mitte des Jahres vier neue Standorte in Gmünd, Eisenstadt, Gralla und Linz zu eröffnen. Gleichzeitig modernisiere man das bestehende Filialnetz. Adaptiert wurde zuletzt auch ein Supermarkt in Villach.

Vegane und vegetarische Alternativen bleiben

Dem Vorwurf, vor allem Waren aus Deutschland im Sortiment zu haben, tritt man mit „über 60 Prozent der verkauften Lebensmittel stammen mittlerweile aus Österreich“, entgegen. Bei Bio-Obst und -Gemüse stieg der Umsatz um rund 15 Prozent.

Den Trend zu fleischlosen Produkten sieht Lidl-CEO Michael Kunz weiterhin bestehen: „Pflanzliche Ernährung bleibt bei uns fest in der Strategie verankert. Bis zum Jahr 2030 wollen wir den Anteil in Verkehr gebrachter pflanzenbasierter Proteinquellen auf 20 Prozent erhöhen.“

Bereits 2024 hat Lidl Österreich die Preise vieler veganer Alternativen an tierische Vergleichsprodukte angepasst. In der Logistik will man den CO2-Fußabdruck minimieren. Ziel ist die komplett emissionsfreie Belieferung aller österreichischen Filialen bis zum Jahr 2030. Aktuell sind 20 E-Lkw österreichweit im Einsatz und legen rund 20 Prozent der Lkw-Kilometer emissionsfrei zurück. Das gesamte Liefergebiet im Osten Österreichs soll bis Mitte 2027 rein elektrisch funktionieren. Dafür kommen dann über 40 neue E-Lkw zum Einsatz.