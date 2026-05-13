Von 1. Mai bis Mitte September dürfen in ausgewählten Kärntner Tourismuszonen Geschäfte auch an Sonn- und Feiertagen öffnen – von Spar, Billa, Lidl und Hofer bis zu lokalen Händlern „des täglichen Bedarfs“ (dazu zählt etwa auch Kleidung) wird dies seit Jahren praktiziert und von Gästen wie Einheimischen auch gerne angenommen.

Spar-Märkte

Spar öffnet in dieser Sommersaison in Kärnten zwölf Spar- und zwei Eurospar-Märkte an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 12 sowie 15 bis 18 Uhr. Die Sparmärkte befinden sich in St. Kanzian, Seeboden, Bad Kleinkirchheim, Döbriach, Kötschach, Bodensdorf, Finkenstein, Kühnsdorf, Arnoldstein, Krumpendorf, Treffen und Keutschach. Die zwei Eurospar-Märkte mit erweiterten Sommer-Öffnungszeiten befinden sich in Gmünd sowie in Velden-Selpritsch.

Billa-Märkte

Auch Billa-Märkte haben erweiterte Sonderöffnungszeiten während des Sommers: In Gmünd, Eberndorf, Techelsberg, Egg am Faaker See, Kötschach-Mauthen, Arnoldstein, Bad Kleinkirchheim, Patergasse, Mallnitz, Reifnitz, Finkenstein, Millstatt, Bodensdorf, Klagenfurt-Süduferstraße, Afritz, Velden, Krumpendorf, Seeboden, Pörtschach, St. Kanzian, Treffen und Schiefling. Weiterführende Angaben zu den konkreten Öffnungszeiten finden Sie hier.

Die Diskonter

Der Diskonter Hofer öffnet seine Standorte in Velden, Pörtschach und Eberndorf ebenfalls von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr an Sonn- und Feiertagen bis 6. September. Der Diskonter Lidl hat in insgesamt vier Kärntner Filialen im Sommer länger geöffnet - in Velden, Eberndorf, Arnoldstein und Seeboden (ebenfalls sonn- und feiertags von 8 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr).