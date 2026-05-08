Ein von den Niederlanden, Österreich und der Schweiz dominierter Sport muss vermutlich erst erfunden werden. Im Kosmos der fair gehandelten Waren aber gibt das Trio weltweit den Ton an. Nirgendwo sonst wird pro Kopf so viel Geld für Fairtrade-Produkte ausgegeben wie in der Schweiz. Dahinter matchen sich die Niederlande und Österreich um Platz zwei. Hierzulande waren es 88 Euro, die jeder Österreicher und jede Österreicherin 2025 für Fairtrade-Produkte ausgab. In Deutschland etwa liegt der Pro-Kopf-Konsum zurzeit bei 38 Euro.

Zugleich wachsen die Fairtrade-Umsätze im heimischen Handel weiter stark. Im Vergleich mit dem Jahr davor meldet Fairtrade Österreich ein Plus von 12,7 Prozent auf in Summe 796 Millionen Euro. 89,3 Millionen US-Dollar, rund 76 Millionen Euro, flossen im Vorjahr dank dieser Verkäufe in die Erzeuger-Gemeinschaften. Also direkt zu den Bäuerinnen und Bauern in den Anbaugebieten.

Jede dritte Banane ist „Fairtrade“

Als Wachstumstreiber stechen dabei zwei Produktklassen ins Auge, bei denen der Marktanteil mit je 36 Prozent ohnehin schon sehr hoch ist: Bananen – hier meldet Fairtrade ein Mengenplus von 6,9 Prozent – und Rosen mit einem Zuwachs von 11,3 Prozent.

Fairtrade-Chef Hartwig Kirner © Fairtrade/Safia El Maataoui

Neben den größeren Mengen sorgen freilich auch steigende Preise für das Fairtrade-Umsatzwachstum. „Wir sehen aber schon, dass das Thema Nachhaltigkeit bei österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten prinzipiell hoch im Kurs steht. Deswegen steigen ja auch die Absätze mit Bio-Lebensmitteln“, sagt Hartwig Kirner, Chef von Fairtrade Österreich. Das Wachstum beim Bananen-Absatz erklärt sich Kirner neben „guter Qualität“ mit einem Gewöhnungseffekt: „Mittlerweile haben sich die Leute daran gewöhnt, dass die Schwelle von zwei Euro überschritten ist“. In Summe – und mit Blick auf die Lieferkette – sei die Banane ohnehin noch immer ein „absurd billiges Produkt“ (Kirner).

Ein Mengenminus in Höhe von 6,3 Prozent verzeichnet Fairtrade in Österreich beim Kaffee – neben Bananen und Kakaobohnen (+3,7 Prozent) das gewichtigste Produktsegment. Ein strukturelles Problem macht Kirner nicht aus. „Zwei Sondereffekte“, so der Fairtrade-Chef, hätten zum Ergebnis geführt. Einerseits stellte Tchibo teils „auf das eigene Programm um“, andererseits veränderte „ein großer Diskonter die Verpackungen“. Aus der Vergangenheit wisse man, dass sich die Konsumenten an so etwas erst – Sie kennen die Geschichte bereits von der Banane – „gewöhnen“ müssten.

Mehr als 76 Millionen Euro gehen aus Österreich in Form von „Direkteinnahmen“ an die Erzeuger-Kooperativen © Fairtrade

Ein besonderes Augenmerk gilt zurzeit freilich den Anbaugebieten von Kakaobohnen. Nicht zuletzt, da Schokoladeproduzenten erst Ende des vergangenen Jahres nach einer Preisexplosion eine „Schokoladenkrise“ ausriefen. Tatsächlich explodierte der Preis – zumindest jener an den Terminmärkten, wohlgemerkt – zwischenzeitlich von 3000 Dollar pro Tonne auf rund 12.000 Dollar. Mittlerweile sei dieser aber wieder „implodiert“ und bewege sich rund um 4000 Dollar, sagt Kirner,

Zu unmittelbaren Vergünstigungen von Schokolade im Handel werde das trotzdem nicht führen. Denn, so Kirner, „die meisten Schokofirmen decken sich im Oktober für ein Jahr ein“. Damals lagen die Preise noch deutlich höher. Die zeitliche Abfolge im Kakaoanbau sei auch dafür verantwortlich, dass die „aktuellen Marktpreise noch nicht so relevant sind“, erklärt Kirner und ergänzt: „Der nächste Knackpunkt wird der Erntepreis im Oktober sein“.