Ein Brand mit weitreichenden Folgen: Nicht nur war am Freitag während des Feuerwehr-Großeinsatzes auf der Floridsdorfer Brücke in Wien wegen eines Kabelbrands ein neuralgischer Punkt im Stadtverkehr stundenlang gesperrt. Das Feuer hat auch Auswirkungen bis in die Steiermark, die auch am Samstag noch andauern und möglicherweise nicht so schnell behoben werden können. Denn: Die Brücke ist nicht nur eine wichtige Verkehrsverbindung, über sie werden auch einige wichtige Kabel, unter anderem Glasfaserkabel, geführt.

Wie die Kärntner oja.at GmbH vermeldet, wurden beim Brand gleich mehrere Hauptkabel beschädigt. Die örtlichen Behörden haben den Zugang demnach aus Sicherheitsgründen gesperrt. Während die Anbindung unter anderem in Gamlitz via FiberPlus bereits behoben werden konnte, könnten Kundinnen und Kunden der ÖGIG sogar noch bis Montag ohne superschnelles Internet auskommen müssen.

Zahlreiche Gemeinden betroffen

Betroffen sind etwa Graz-Ries, Eggersdorf bei Graz, Graz-St. Peter, Graz-Waltendorf, Gratwein-Strassengel, St. Georgen an der Stiefing, Wildon, Frauental an der Lassnitz und Lannach. Hier ist die sogenannte „Backhaul-Anbindung“ der „PoPs“ betroffen, also die Anbindung mehrerer regionaler Netzknoten an das überregionale Glasfasernetz. Der Provider sei informiert und arbeite bereits an der Behebung, heißt es.