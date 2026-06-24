Der Zwischenfall auf der Autobahnabfahrt hat den viel beschäftigten Geschäftsmann in den Krankenstand befördert: „Mein Knie kann ich nur mehr zu 70 Grad abbiegen. Dauernd muss mich wer durch die Gegend führen, ich muss auch noch operiert werden.“ Just eine Rot-Kreuz-Mitarbeiterin hat seine Verletzung verursacht, als sie dem Pechvogel über den Fuß gefahren ist.

Ausgangspunkt soll eine Notbremsung der Steirerin auf der A 2 gewesen sein. „Sie machte eine Vollbremsung vor mir. Mein Auto reagierte automatisch, uns hat‘s alle in den Gurt hineing‘haut.“ Davor soll die Frau, so der Zeuge, schon mehrmals die Spur gewechselt haben. Nach der Bremsung überholte der Mann die Lenkerin, „da hat sie mir den Mittelfinger gezeigt.“

Das wollte der resolute Lenker nicht auf sich sitzen lassen, stellte sein Fahrzeug auf der Autobahnabfahrt quer, stieg aus und ging retour zum Wagen der Rot-Kreuz-Mitarbeiterin. „Sie schrie mich hysterisch an, sie war wie eine Furie. Und sagte: ,Ich bin im Einsatz!‘ Ich glaube ja nicht, dass sie mir zu Fleiß über den Fuß fuhr. Aber versehentlich war‘s auch nicht – sie gab ja Vollgas, die Reifen quietschten.“

Über Fuß gefahren

Dem Mann hat es seinen Fuß verdreht, er kam zu Sturz. Die Frau fuhr weg, er nahm mit Hilfe seiner Gattin am Beifahrersitz die „Verfolgung“ auf. „Ich sah ihr Auto parken, sie ging dann zu einer Oma rein – und furt war sie.“ Wütend ist das Opfer deshalb, weil „die Frau gar nix zugibt. Und ihrer Chefin hat sie noch erzählt, dass sie gar nicht gefahren sei. War‘s dann die Maus, die irgendwo rausg‘hupft is‘?“, fragt sich der Zeuge. Das kann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Später hat sich die Unglückslenkerin jedenfalls doch entschuldigt. Am Telefon sagte sie: „Es tut mir leid, dass das so passiert ist.“

Bei ihrem Prozess ist die Steirerin nicht geständig. „Sie hätte nicht wahrgenommen, dass sie jemanden berührt hat“, bekräftigt ihre Verteidigung. Die Rot-Kreuz-Mitarbeiterin schildert, dass sie sich bedroht gefühlt habe. Durch den Mann mit Gesprächsbedarf. Und durch dessen Lichtsignale (“Er blinkte mich so hell an, dass ich schon glaubte, er sitzt in meinem Kofferraum.“) Aber jemanden verletzt? „Nein, ein ,Aua‘ hätt‘ ich nicht gehört“, schildert sie Richterin Julia Noack. Für den Mittelfinger habe sie sich jedenfalls entschuldigt. „Ich musste ihn anrufen, meine Chefin wollte das so ...“

Schlussendlich übernimmt die Angeklagte doch die Verantwortung für das Geschehene. Vom Vorwurf der Nötigung wird sie freigesprochen. Die Körperverletzung mündet in einer Diversion (Geldbuße).