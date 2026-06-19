Der Vater, sein Sohn mit dessen Ex-Partnerin und dessen Cousin. Nicht am gemeinsamen Familientisch, sondern als Angeklagte bei einem Prozess um einen Großbetrug treffen sich die drei Österreicher und ein Serbe am Straflandesgericht in Graz wieder. Mit vorgetäuschten Zahlungen haben sie auf Willhaben Autoverkäufer dazu gebracht, ihnen deren Fahrzeuge zu übergeben. Dreist: Die derart betrügerisch herausgelockten Autos haben die Täter dann auf der selben Plattform erneut inseriert und verkauft.

„Der betrügerische Handel florierte ab Sommer 2025, es gibt über 20 Opfer“, hält Staatsanwältin Katharina Doppelhofer fest. Die Angeklagten zeichnen sich durch „keine gute Berufsausbildung und kein legales Einkommen aus“. Die zwei jüngeren Männer antworten auf die Frage nach ihrem Einkommen deshalb auch ungeniert mit „gelebt von kriminellen Handlungen“. Der 26-jährige Serbe ist laut Anklage zusammen mit seinem Cousin (24) Initiator des Betrugs. Über die Plattform Willhaben wurden mehrfach passende Autos ausgesucht. Danach täuschte man die Verkäufer mit gefälschten Überweisungsbestätigungen. Gutgläubige Opfer übergaben deshalb – ohne Geld erhalten zu haben – ihr Fahrzeug. Doch auch zweifelnde Verkäufer wurden übers Ohr gehauen, da ihnen am Telefon Bankmitarbeiter versicherten, dass die Überweisungen für den Autoverkauf getätigt worden sind. Diese Bankmitarbeiter waren allerdings Mitglieder der Familienbande.

Betrug auf Willhaben fortgesetzt

Einmal im Besitz der erschlichenen Fahrzeuge, wurden diese gleich wieder auf der Online-Plattform zum Verkauf inseriert. Und erfolgreich verkauft. „Um die Spuren zu verwischen, unterfertigten die Angeklagten die Kaufverträge mit den Namen der Opfer, von denen sie davor die Fahrzeuge herausgelockt haben“, so die Staatsanwältin. Der Betrug war also gut getarnt. Bis zufällig ein ehemaliger Schulkollege eines Angeklagten Opfer wurde und dadurch die Ermittlungen ins Rollen brachte. Untergeordnet soll die Rolle des Vaters sein (er verhandelte mit den Käufern vor Ort), auch die junge Frau will nur zwei kurze Telefonate als „Bankberaterin“ geführt haben.

Bis auf den Vater sind alle umfassend geständig. „Bei derartig vielen einschlägigen Vorstrafen, warum kam es bei Ihnen wieder zu betrügerischen Handlungen?“, fragt Richterin Angelika Hacker die zwei Hauptangeklagten. Sie rechtfertigen sich mit Geldnot aufgrund von Spiel- bzw. Drogensucht. Im Ermittlungsverfahren hat der Sohn seinen Vater noch belastet. Davon will er jetzt nichts mehr wissen.

Falsche Kennzeichen montiert

Noch einmal geht es im Retourgang um das Verwischen von Spuren. An den herausgelockten Fahrzeugen montierten die Betrüger andere Kennzeichen. „Es waren aber legale“, versucht der 24-Jährige zu erklären. – „Ja, aber am falschen Auto. Die Kennzeichen waren auf andere Fahrzeuge gemeldet“, kontert die Vorsitzende.

Es kommt zum Schuldspruch: Drei Jahre Haft für Sohn und Cousin, 15 Monate für den Vater. Die Beitragstäterin erhält eine bedingte Haftstrafe.