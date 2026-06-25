Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen des Alpen-Adria-Gymnasiums und der Praxis-Hak Völkermarkt haben mittlerweile die Maturaprüfungen beendet. 17 Hak-Schülerinnen und -Schüler feierten am 11. Juni ihren Schulabschluss im Konzertsaal der Musikschule Völkermarkt. 36 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten – und damit alle Achtklässler, die heuer zur Matura angetreten waren – erhielten ebenfalls kürzlich ihre Zeugnisse.

Die Klasse 8A des Alpen-Adria-Gymnasiums Völkermarkt © Gymnasium Völkermarkt

Die Klasse 8B des Alpen-Adria-Gymnasiums © Gymnasium Völkermarkt