Jozej Urank aus der Pfarre Gallizien/Galicija wurde kürzlich in der Wallfahrtskirche Maria Rain von Bischof Josef Marketz zum Akolythen beauftragt. Akolythen sind in der römisch-katholischen Kirche offiziell beauftragte Laien, die dem Priester oder Diakon am Altar assistieren und vielfältige Aufgaben bei der Liturgie übernehmen.

„Ich möchte nahe am Altar Gott dienen“, beschreibt der 63-Jährige seine Motivation. Seinem neuen Dienst ging eine einjährige Vorbereitungszeit voraus. Besonders die feierliche Liturgie mit festlichem Einzug und Weihrauch spreche den Maschinenschlosser und Nebenerwerbslandwirt an. Als Herausforderung sehe er den Besuch bei Sterbenden. „Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das schaffe“, sagt er offen. Die Krankenkommunion betrachtet er hingegen als wertvollen Dienst. Predigten gehören nicht zu seinen Aufgaben. Mit Blick auf die Zukunft der Kirche betont Urank die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements: „Wenn es keine Priester mehr geben wird, müssen wir uns umso mehr um das Pfarrleben kümmern.“

Dazu gehören die Organisation der Gottesdienste, Ansagen während der Messe sowie die Begleitung der Ministrantinnen und Ministranten. Besonders große kirchliche Feste seien mit erheblichem Aufwand verbunden. Gleichzeitig möchte er die Gläubigen dazu ermutigen, sich aktiv in das Pfarrleben einzubringen. „Mein Dienst ist direkt am Altar“, so Urank.

Die ganze Familie ist engagiert

Der neue Akolyth war bereits in seiner Kindheit Ministrant. Die Reaktionen auf seine neue Aufgabe seien durchwegs positiv. „Die Zukunft der Kirche liegt in den jungen Menschen“, ist Urank überzeugt. Die Menschen sollten Gott wieder suchen und in ihrem Herzen finden. Die Kirche müsse wieder interessant werden. Auch seine Familie ist eng mit dem kirchlichen Leben verbunden. Ehefrau Ursula Urank ist als Lektorin tätig, die Enkelkinder ministrieren, ein Sohn wirkt als Lektor und die Schwiegertochter als Organistin. Jozej Urank ist Vater von vier Kindern – einem Sohn und drei Töchtern. „Ich möchte als Laie zeigen, dass man Verantwortung übernehmen muss“, betont er.

Hostien, Wein, Brot und Trauben

Im Rahmen der feierlichen Sonntagsliturgie wurde Jozej Urank der Pfarrgemeinde offiziell vorgestellt. Dabei zeigte er den Gläubigen seine Aufgaben während der heiligen Messe. Neben dem Akolythen wirkten Ministranten, die Organistin sowie zwei Ständige Lektorinnen an der Feier mit. Vier Gemeindemitglieder brachten die Gaben zum Altar: Hostien, Wein, Brot und Trauben. Während der Predigt erläuterte Provisor Louis Agim den Dienst des Akolythen. Nach dem Gottesdienst dankte der Obmann des Pfarrgemeinderates, Werner Mochorko, Jozej Urank für seine Ausbildung zum Akolythen und wünschte ihm Gottes Segen. Sein Dank galt auch den Ständigen Lektorinnen Ursula Urank und Maria Perne. Beide engagieren sich regelmäßig in der Pfarrgemeinde, leiten Wortgottesdienste, segnen Speisen und Dorfkreuze und gestalten verschiedene geistliche Angebote wie Maiandachten oder Andachten bei Bildstöcken. Ihr Einsatz sei ein wertvoller Beitrag zum lebendigen Pfarrleben, betonte Mochorko.