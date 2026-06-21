Politisch haben so gut wie alle Parteien klar Schiff gemacht: Sie sprechen sich gegen die Schließung der Bezirksgerichte aus. Mit Mürzzuschlag, Schladming und Murau sind gleich drei Standorte in der Steiermark betroffen.

Aus dem Mürztal gibt es nun auch einen Aufschrei unter Juristen, vor allem jenen, die den Standort genauer kennen. Wenn Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) von Einsparungsgründen und höherer Effizienz in den Zentren spricht, dann „kann sie sich das gar nicht angeschaut haben“, schüttelt Anwalt Peter Freiberger den Kopf.

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) © APA / Georg Hochmuth

Der Strafverteidiger aus Mürzzuschlag, der auch viele Jahre Prüfer in der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer für Anwaltsprüfungen war, kennt die Zahlen des Bezirksgerichtes dort ganz genau. Über Jahre schon spiele die Einheit ganz vorne mit.

„Im Zeitraum von 2020 bis 2025 war das Gericht zu 100 Prozent ausgelastet. Bei den Zivilverfahren liegt man mit der Erledigungsdauer auf Platz eins im Sprengel, bei den Strafsachen auf Platz Nummer zwei“, schildert er.

Man könne am Standort in Mürzzuschlag auch bei den Kosten nicht wirklich etwas sparen: Das verwinkelte Gebäude gehört ohnehin der Bundesimmobiliengesellschaft. „Es ist denkmalgeschützt und damit praktisch unverwertbar.“ Der Bund bleibe also so oder so auf den Kosten sitzen.

Zu den ganz, ganz kleinen Gerichten mit nur einer Richterstelle zählt Mürzzuschlag ohnehin nicht. Rechnerisch gibt es dort 2,3 Vollzeitstellen (davon teilt man sich 0,3 mit dem Bezirksgericht in Bruck). Siebeneinhalb Vollzeitkräfte sind darüber hinaus als Beamte bzw. Vertragsbedienstete beschäftigt.

Seitens des Ministeriums wird betont, dass man ohnehin nicht plane, Standorte (ersatzlos) zu schließen. Wenn, dann stehen Zusammenlegungen von kleinen Gerichten mit größeren zur Diskussion. Infrage käme das nur dort, wo man bei den aufnehmenden Gerichtsstellen nicht neu dazubauen oder investieren müsse.

Fusion mit Standort in Bruck

Für Mürzzuschlag würde das eine Fusion mit dem Standort in Bruck bedeuten, das Gebäude dort ist vor etwa 15 Jahren komplett entkernt und als Gerichtsstandort neu etabliert worden. In der Praxis heißt das dennoch, dass die Beschäftigten von Mürzzuschlag nach Bruck pendeln müssten.

Ebenso wie all jene, die am Gericht etwas zu tun haben. „Gerade im ländlichen Raum sind das oft Leute, die sich nicht so leicht tun oder kein Auto haben“, erzählen Betroffene aus der Praxis. „Die kurzen Wege entfallen immer mehr, das spüren wir in so einer Stadt wie Mürzzuschlag, die ständig Einrichtungen verliert, ganz besonders.“

Schließung des Bezirksgerichtes Mürzzuschlag? „Jede Ausdünnung des ländlichen Raumes ist ein falsches Signal“, so Staatssekretär Jörg Leichtfried © APA / Roland Schlager

Zu Ministerin Sporrers Argument, dass sich Richter in größeren Einheiten eher austauschen können, meint Freiberger: „Eigentlich gilt ja auch hier die Amtsverschwiegenheit.“

Auf das Argument von Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ), der auch Bezirksparteivorsitzender in Bruck-Mürzzuschlag ist und gemeint hatte, jede weitere Ausdünnung des ländlichen Raumes sei ein falsches Signal, ging Sporrer nicht näher ein.