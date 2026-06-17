Die Nachricht schlug in Justizkreisen ein wie eine Bombe: Nachdem seit einigen Jahren in Sachen Bezirksgerichte Ruhe eingekehrt war, ließen jetzt neue Einsparungspläne die Wogen wieder hochgehen.

In der Steiermark sollen die Standorte Mürzzuschlag, Murau und Schladming geschlossen bzw. mit anderen Gerichtsstandorten fusioniert werden. Viele Bedienstete haben die Nachricht selbst aus den Medien entnommen, intern wurde darüber offenbar nicht informiert.

Staatssekretär Jörg Leichtfried © APA / Helmut Fohringer

Gegen die Schließungspläne im von SPÖ-Ministerin Anna Sporrer geführten Justizministerium gibt es auch auf Ebene der Bundesregierung Widerstand – noch dazu aus der eigenen Partei. Jörg Leichtfried, Staatssekretär im Bundesministerium für Inneres, ist etwa auch Bezirksparteiobmann der SPÖ in der Region Bruck-Mürzzuschlag.

„Haben schon viel verloren“

Er verweist, dass es noch keine finale Einigung der zu schließenden Standorte gibt, mahnt aber: „Als politischer Vertreter des Bezirkes Bruck-Mürzzuschlag halte ich jegliche Ausdünnung der öffentlichen Institutionen in der Region grundsätzlich für das falsche Signal.“

Er meint, wie etwa auch der regionale SP-LAbg. Stefan Hofer, dass die Region schon einiges verloren habe. Etwa die chirurgische Rund-um-die-Uhr-Ambulanz im LKH Bruck. Auch das Spital in Mürzzuschlag musste Einbußen hinnehmen. Die Bezirkshauptmannschaft und diverse Referate seien auch abgezogen werden.

Sind gegen die Schließung: FPÖ-Trimuvirat aus dem Bezirk Bruck Mürzzuschlag mit den beiden LAbg. Arnd Meißl (links) und Philipp Könighofer (re.) sowie Landesrat Hannes Amesbauer, der selbst aus Neuberg an der Mürz kommt © KLZ / Tobias Graf

„Es wird immer mehr ausgedünnt und jetzt wird wieder ein Stückerl weggeschnitten“, ärgert sich auch FP-LAbg. Arnd Meißl, der selbst Vizebürgermeister in Mürzzuschlag ist. „Wir verlieren bereits 130 bis 150 Einwohner pro Jahr.“ Mürzzuschlag würde dadurch weiter geschwächt.

Letztlich könnte sich die Situation auch negativ darauf auswirken, wo künftig Notariate eröffnet würden. „Wenn immer mehr zugesperrt wird, bringt uns das Beschwören des Semmeringbasistunnels auch nicht weiter.“

Ausdünnung des ländlichen Raums

Mürzzuschlags Bürgermeister Karl Rudischer (SPÖ) sieht das ähnlich: „Wenn in der Politik von der Stärkung des ländlichen Raums gesprochen wird, dann muss sich das auch in konkreten Entscheidungen zeigen. Leider erleben wir seit Jahren immer öfter das Gegenteil: Öffentliche Infrastruktur wird zentralisiert und Einrichtungen werden aus den Regionen abgezogen. Die geplante Schließung unseres Bezirksgerichts wäre ein weiterer Schritt in genau diese falsche Richtung.“

Mürzzuschlags Bürgermeister Karl Rudischer © KLZ / Tobias Graf

Dabei gebe es aus regionaler Sicht keine nachvollziehbare Begründung dafür. „Das Bezirksgericht Mürzzuschlag ist gut ausgelastet und erfüllt eine wichtige Funktion für die Menschen und Betriebe in der Region.“