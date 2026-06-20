Das Weingut Leitgeb in Bad Gleichenberg war Schauplatz für die Übergabe der Präsidentschaft im Zonta Club Feldbach. Nach zwei Jahren, in denen Michaela Künzel-Painsipp mit ihrem Team viele Projekte umsetzen konnte, wurde Diana Lutterschmied zur neuen Präsidentin gewählt. „Ich gehe dieses Amt mit Freude und Respekt vor der Verantwortung an. Wir wollen als Club noch sichtbarer werden, weil wir dann auch mehr bewirken können“, so Lutterschmied.

Ihr zur Seite stehen im Vorstand: Bettina Habel, Carina Kreiner, Marianne Suppan, Rosemarie Cserni und Elisabeth Janzer. Die nächste Charity-Veranstaltung des Zonta Clubs Feldbach ist das 20-Jahr-Jubiläum mit der Kabarettistin Betty O. am 15. Oktober 2026 im Zentrum Feldbach.