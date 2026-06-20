Die ÖBB müssen sparen und verschieben deshalb millionenschwere Bahnprojekte: Das wurde dieser Tage bekannt. In Sachen Salzkammergutbahn betrifft das Sparpaket den Bezirk Liezen jedoch nicht. „Die Modernisierung ist auf steirischer Seite abgeschlossen“, weiß ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel. Zuletzt wurden im Frühjahr Schienenabschnitte samt Unterbau zwischen Stainach-Pürgg und Bad Aussee umfassend erneuert.

Gleiserneuerungen auf der Salzkammergutstrecke im Gemeindegebiet von Bad Mitterndorf Anfang Mai 2026 © KLZ / Gerhard Pliem

Der weitaus größere Teil der Salzkammergutbahn liegt in Oberösterreich. Die Modernisierungen an der Strecke und bei den Stationen Ebensee, Steeg-Gosau und Hallstatt werden nun erst 2033 statt 2030 abgeschlossen.

Verschiebung von Bahn-Bauprojekten im Ennstal

Die Attraktivierung der Ennstalstrecke erfolgt in mehreren Etappen. Hier wurden die Bahnhöfe Hüttau und Haus bereits modernisiert, weitere Bahnhofsmodernisierungen und Auflassungen von Eisenbahnkreuzungen folgen. Allerdings werden auch da die Arbeiten erst 2033 abgeschlossen sein, kündigt die ÖBB-Sprecherin an.

In der Region spekuliert man nun, dass der Baubeginn der geplanten Bahnüberführung in Espang ab 2028/2029 um ein bis zwei Jahre verschoben werden könnte. Die Gemeinde Mitterberg-St. Martin hat bereits eine Anfrage an die ÖBB gerichtet, berichtet Bürgermeister Fritz Zefferer. „Welche konkreten Maßnahmen in welcher Reihenfolge umgesetzt werden, wird derzeit evaluiert“, sagt jedoch Zernatto-Peschel.

Der Bahnübergang in Espang: Der Bau einer Überführung ab 2028/2029 wackelt © KLZ / Benedikt Karl

Verzögerung bei Planungen für neuen Bosrucktunnel?

Unklarheiten gibt es beim Bahn-Bosrucktunnel. Sie werde sich dafür einsetzen, „dass die notwendigen Mittel im Zusammenhang mit dem Neubau des Bosrucktunnels, zu dem aktuell das Trassenauswahlverfahren läuft, durchgetaktet sind und ab 2029 zur Verfügung stehen. Denn aktuell sind erst ab 2033 wieder Planungsgelder vorgesehen“, so Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) zum Rahmenplan. Lambert Schönleitner (Grüne) hält es für „kleinkariert, zugesagte Bahn-Investitionen auf die lange Bank zu schieben“.