Die Modernisierung der Salzkammergutbahn und die Attraktivierung der Ennstalstrecke werden um mehrere Jahre verschoben. Das geht aus dem neuen ÖBB-Rahmenplan hervor, den der Ministerrat diese Woche beschlossen hat. Hintergrund sind bundesweite Einsparungen bei Bahnprojekten.

Nach den Universitäten und der Pensionsversicherung trifft es jetzt also das Öffi-Netz massiv. Die ÖBB müssen laut Medienberichten Projekte um 1,6 Milliarden Euro vertagen – österreichweit. In der Steiermark trifft es vor allem die Salzkammergutbahn zwischen Attnang-Puchheim und Stainach-Irdning sowie die Attraktivierung der Ennstalstrecke zwischen Bischofshofen und Selzthal, wobei diese Verzögerung schon 2025 bekannt wurde. Nun ist fix: Beide Projekte werden zumindest zwei bis drei Jahre verschoben.

Wie es mit dem Semmering-Tunnel weitergeht

Das sieht zumindest der neueste Rahmenplan vor. Demnach liegt derzeit auch die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Zeltweg und Pöls auf Eis, soll aber aufgenommen werden, sobald es mit dem Verteidigungsministerium eine rechtliche Lösung gibt. Grund für den Zwist ist, dass die Strecke entlang eines Bundesheeresgeländes beim Fliegerhorst Zeltweg liegt.

Die gute Nachricht: Von weiteren Einsparungen bei geplanten ÖBB-Projekten bleibt die Steiermark diesmal verschont! Die Eröffnung des Semmering-Basistunnels ist weiterhin für 2029 geplant. Im Jahr darauf folgt die Fertigstellung der Attraktivierungsmaßnahmen an der Ostbahn-Strecke zwischen Graz und Jennersdorf und die Steirische Westbahn wird bis 2031 elektrifiziert und 2035 nach weiteren Baumaßnahmen neu eröffnet. Hier war die Inbetriebnahme eigentlich 2028 vorgesehen, wurde aber bereits 2025 aus Kostengründen nach hinten verlegt.

ÖBB bringen Railjet M 2028 auf Schiene

Auch die Radkersburger Bahn zwischen Spielfeld-Straß und Bad Radkersburg wird wie zuletzt vorgesehen 2036 in Betrieb genommen. Auf Schiene bleibt zudem der zweigleisige Ausbau zwischen Spielfeld-Straß und Werndorf, wobei dieser bereits im Vorjahr von 2031 um fünf Jahre verschoben wurde.

Auch bei der Thermalbahn sind keine Änderungen geplant, sofern es die Grundsatzeinigung zwischen Bund und Land Steiermark gibt. Und: Wie vorgesehen kommen 2028 auch die neuen Railjet M auf die österreichischen Interregio-Linien, die auch durch die Steiermark gehen.