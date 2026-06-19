Am Goldeck auf 1800 Metern Seehöhe weht ein frischer Wind: Die gebürtige Tirolerin Birgit Holzknecht (39) ist die neue Pächterin der Kapelleralm. Mit Unterstützung durch ihren Partner David Nicolini (55) bewirtschaftet sie seit zwei Wochen die urige Hütte und hütet auch die Schafe, Pferde und Kühe, die während des Sommers auf der Alm gehalten werden.

Die gelernte Köchin und Kellnerin lebt mit Nicolini im Winter in Spanien. Schon länger waren sie auf der Suche nach einer Hütte, die sie im Sommer bewirtschaften können. „Es sollte nicht zu groß sein und nicht zu hoch liegen“, erzählt Holzknecht. Gleichzeitig war der Wunsch nach Tieren groß. Auf der Kapelleralm sind nun all diese Parameter erfüllt – es ist ihre „Traumhütte“.

Kulinarisch will Holzknecht österreichische und spanische Einflüsse verbinden. So wird die klassische Brettljause mit Jamón, Chorizo, Oliven und Ziegenkäse verfeinert. Ergänzt wird das Angebot durch hausgemachte Aufstriche und Kuchen. Auch vegetarische und vegane Speisen stehen zur Auswahl. Eine Besonderheit ist das sogenannte „Pan de Higo“, ein Feigenbrot mit gerösteten Mandeln und Cashewkernen.

Vieles wird selbst produziert, darunter Aufstriche und Kuchen. „Wir wollen für alle etwas anbieten, deshalb gibt es auch vegetarische und vegane Speisen“, erzählt Holzknecht von ihrem Konzept. Zukünftig soll auf der Alm auch das Brot selbst gebacken werden. Den Ofen dafür baut Nicolini gerade noch.

Bei Schönwetter ist die Kapelleralm täglich von 8.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Erreichbar ist sie über mehrere Wanderwege. Während der Zustieg über die Goldeck-Panoramastraße und das Seetal nur wenige Gehminuten erfordert, führt über den Gipfel eine längere, familienfreundliche Route zur Alm. Im Außenbereich stehen rund 50 Sitzplätze zur Verfügung, weitere 20 Gäste finden in der Hütte und im Wintergarten Platz.