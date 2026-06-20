Einen ganz besonderen Geburtstag feierte Jakob Kranner aus Oberhaag. Der Südsteirer wurde im Mai 1926 geboren, musste 1943 zur Deutschen Wehrmacht einrücken und kehrte nach Kriegsende zurück. 1950 trat er dem Österreichischen Kameradschaftsbund in der Ortsgruppe Oberhaag bei. Diese war es auch, die Kranner mit einer Ehrenurkunde zum 100. Geburtstag gratulierte.

Im Nachbarbezirk Deutschlandsberg, genauer gesagt in Eibiswald, feierte Franz Brauchart seinen 100. Geburtstag. Als Gratulanten stellten sich Hans Jauk, zweiter Vizebürgermeister, und ÖVP-Bezirksgeschäftsführerin Sabrina Lojnik ein. Da bei dem Besuch auch der 90. Geburtstag seiner Frau Gerti Brauchart bevorstand, sprach man auch ihr vorab herzliche Glückwünsche aus.