Wie es ist, im Österreich-Trikot gegen das argentinische Nationalheiligtum Diego Maradona zu kicken, können jene 16 Herren erzählen, die 1990 im Vorfeld der WM in Italien in einem Testspiel gegen den damaligen Titelverteidiger zum Einsatz gekommen sind. Ein frühes Tor von Manfred Zsak reichte, um den Südamerikanern ein 1:1-Remis abzutrotzen.

Dies war das bis dato letzte Aufeinandertreffen des Nationalteams mit Argentinien. Wie es sich anfühlt, Rot-Weiß-Rot gegen Maradonas „Erben“ Lionel Messi zu vertreten, werden die ÖFB-Kicker also erst in Dallas erfahren. Wobei die Berührungspunkte des vielleicht besten Fußballers aller Zeiten mit Österreichern ohnehin rar gesät sind.

Europacup-Duelle heimischer Vereine mit dem FC Barcelona oder Paris Saint-Germain gab es zwar, aber nie als Messi dort kickte. So sind es lediglich zehn Legionäre und zwei Schiedsrichter, die aus eigener Erfahrung von Matches gegen den „Messias“ berichten können. Wobei solche Aufeinandertreffen in der jüngeren Vergangenheit zugenommen haben, seit Messi erst zu PSG und dann nach Miami gewechselt ist. Während seiner unvergleichlichen Ära in Barcelona war der Südamerikaner nur selten mit Österreichern konfrontiert.

Die Ausnahmen stellen Andreas Ivanschitz, David Alaba und Maximilian Wöber dar. Der frühere ÖFB-Kapitän spielte als Levante-Legionär drei Spiele gegen Messi. Zwei davon muss man also eher ungute Erfahrungen einordnen, endeten sie doch mit einem 0:7- beziehungsweise einem 0:5-Debakel. Doch mit einem 1:1-Remis gab es auch ein Erfolgserlebnis, Ivanschitz bereitete das Levante-Tor mit einem Eckball vor. Wöber hatte in einem seiner acht Pflichtspiele für den FC Sevilla das zweifelhafte Vergnügen, die Partie ging nämlich mit 2:4 verloren.

David Alaba stand auch beim 8:2-Triumph gegen den FC Barcelona mit Lionel Messi auf dem Feld © Peter Schatz

Alaba war wiederum der erste österreichische Fußballer, der es auf dem Feld mit Messi zu tun bekam. Im Halbfinale der Champions-League-Saison 2012/13 fertigte der nunmehrige ÖFB-Spielführer mit dem FC Bayern Barcelona mit einem Gesamtscore von 7:0 ab und zog ins Endspiel ein. Zum direkten Duell kam es jedoch nur beim 4:0-Sieg im Hinspiel, da Messi im Rückspiel nur die Bank drückte. Auch den Weg zum Münchner Königsklassen-Triumph 2020 zierte ein Kantersieg gegen Barcelona und Messi, diesmal gar mit 8:2. Lediglich eine 0:1-Niederlage mit Real gegen PSG trübt die ansonsten perfekte Bilanz des Wieners gegen Messi. Er wird es vermutlich verschmerzen, da den Madrilenen 2022 im Achtelfinale der Champions League mit einem 3:1-Erfolg im Rückspiel noch der Aufstieg gelang – inklusive legendärem Klappstuhl-Jubel von Alaba.

Der Klappstuhl-Kult um David Alaba bei Real nahm nach einem Match gegen Lionel Messi seinen Anfang © IMAGO

Zum österreichischen Rekordhalter gegen Messi hat dies jedoch nicht gereicht. Am öftesten stand nämlich Hannes Wolf gleichzeitig mit dem Argentinier auf dem Feld. Fünf Mal traf der Steirer in der MLS mit New York City bereits auf Miami, darunter bei einer 1:5-Halbfinal-Niederlage in den Playoffs 2025. Auch David Schnegg (damals D.C. United) und Ercan Kara (Orlando) sammelten im Rahmen ihrer US-Abenteuer die Erfahrung von jeweils einem Spiel gegen den Miami-Superstar.

Hannes Wolf ist Österreichs „Rekordhalter“ gegen Lionel Messi © IMAGO

Während seines Gastspiels in Paris bekamen Kevin Danso (Lens), Muhammed Cham (Clermont Foot) und Flavius Daniliuc (Nizza) die Gelegenheit, sich in Ligue-1-Spielen mit Messi zu messen. Cham erlebte dabei sogar einen 3:2-Auswärtssieg mit dem Außenseiter im Prinzenpark. Daniliuc kann im einzigen direkten Duell von einem 1:0-Sieg berichten, bei zwei weiteren Aufeinandertreffen drückte er die Bank. Danso erreichte bei drei Gelegenheiten immerhin zwei Remis.

Konrad Laimer traf mit Leipzig auf Lionel Messi © IMAGO

Neben Alaba und Danso komplettiert Konrad Laimer das Trio von aktuellen ÖFB-Kadermitgliedern mit Messi-Erfahrung. Im Herbst 2021 setzte es mit RB Leipzig eine 2:3-Niederlage gegen PSG, Messi höchstpersönlich verwandelte einen 1:2-Rückstand per Doppelpack in den Sieg. Es wäre nicht verwunderlich, wenn der nunmehrige Bayern-Legionär Messi deshalb knapp vor dessen Dauerrivalen Ronaldo einordnet: „Aus dem Bauch heraus würde ich Messi auf eins stellen.“ Marko Arnautovic hätte übrigens bereits vor 16 Jahren fast gegen „La Pulga“ gespielt, diente aber beim damaligen Champions-League-Finaleinzug mit Inter in Barcelona als Reservespieler.

Dafür konnten zwei ÖFB-Schiedsrichter Messi aus nächster Nähe bei der Arbeit zusehen. Konrad Plautz pfiff in der Champions League Barcelona-Begegnungen bei den Glasgow Rangers und Rubin Kazan. Bei Matches endeten 0:0. Robert Schörgenhofer bekam 2011 in der Königsklasse indes eine Messi-Gala mit drei Toren gegen Viktoria Pilsen geboten.