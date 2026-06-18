Am Donnerstagvormittag Ortszeit bestätigten sich die Befürchtungen bezüglich Stefan Posch. Der Steirer hat gegen Jordanien tatsächlich einen Kieferbruch erlitten. Aus seiner Haltung machte der 29-Jährige aber schon vor der finalen Rückmeldung eines Spezialisten in Deutschland kein Geheimnis. „Er will unbedingt spielen“, sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel, kündigte jedoch an, dass man auf den Rat des Arztes hören werde, sollte dieser bekunden, dass von einem Einsatz zwingend abzusehen sei.

Glück im Unglück für das ÖFB-Team. Diese Empfehlung kam nicht. Eine Operation sei laut aktuellem Stand nicht notwendig, ein Einsatz gegen Argentinien ist allerdings ebenfalls noch nicht gesichert. Als erste Maßnahme wird nun eine Spezialschiene angefertigt, die den weiteren Handlungsverlauf unterstützen soll.

Das Aufatmen, dass das Turnier für den Pechvogel nicht beendet ist, sondern die Hoffnung auf weitere Spielzeit besteht, ist deutlich spürbar. Posch hat sich rechts in der Viererkette als Stammkraft etabliert, zählte in Sachen Form zu den konstantesten Akteuren. „Nicht nur wegen der Art und Weise wie er die Position spielt, sondern auch mit seiner Stärke bei Standardsituationen hätte es uns sehr getroffen, wenn er nicht mehr spielen könnte.“

Co-Trainer Stefan Oesen bringt den Wert von Posch für das Nationalteam auf den Punkt, indem er Konrad Laimer ins Spiel bringt: „Alleine der Umstand, dass wir einen der besten rechten Verteidiger der Welt im Team hätten, aber trotzdem ‚Poschi‘ Rechtsverteidiger spielt, sagt ja eigentlich alles über seine Stärke, dass wir ihn trotzdem unbedingt auf dem Feld haben wollen.“

Der Assistent von Teamchef Ralf Rangnick bekundet, dass der Mainz-Legionär auch beim Auftaktsieg gegen Jordanien „überragend“ agiert habe: „Er schafft es einfach, dass er immer wieder eine extreme Nähe zum Gegner herstellt, was für unser Spiel gegen den Ball wichtig ist, weil nur dadurch Mitspieler eine enorm offensive Position im Verteidigen einnehmen können. Sobald er im Duell ist, ist er einer der stabilsten Verteidiger, die wir haben.“

Oesens Spezialbereich sind die Standardsituationen. Auch diesbezüglich wäre ein Verlust von Posch sehr schmerzhaft gewesen. Laut einer Statistik der durchschnittlichen Kadergröße aller WM-Teilnehmer sei Österreich zwar auf dem elften Platz gelistet. „Aber da ist Florian Wiegele eingerechnet“, schmunzelt der Salzburger angesichts der Körpergröße des Tormanns von 2,05 Metern. Posch ist 1,88 Meter groß und auch bei ruhenden Bällen eine Bank: „So viele ausgewiesene Kopfballspieler, die auch in den Vereinen ihre Tore gemacht haben, haben wir nicht.“ Der Steirer hat auch im Nationalteam bereits erkennen lassen, dass er diesbezüglich Gefahr ausstrahlen kann. In 53 Länderspielen netzte er immerhin schon fünf Mal.