Die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft ist ein unglaubliches Erlebnis. Allerdings auch eines, das kräfteraubend ist, wenn man gewillt ist, gute Arbeit abzuliefern. Deswegen versucht der Betreuerstab des Nationalteams, der Mannschaft zwischendurch auch Freiräume zu gewähren, um die Akkus wieder aufzuladen. Zwischen dem Jordanien-Spiel und dem Start der Intensivvorbereitung auf Argentinien waren eineinhalb Tage frei.

Aber wie ist das für die Coaches selbst? Jagt trotzdem ein Meeting das andere? Gesucht wird der richtige Mittelweg. „Als Trainer wollen wir in jeder einzelnen Einheit Energie reinbringen“, verdeutlicht mit Stefan Oesen einer der Co-Trainer von Teamchef Ralf Rangnick, „wenn du dich selbst so geißelst, dass du 24/7 im Büro sitzt und die Sonne nicht siehst, wird sich das nicht über eineinhalb Monate ausgehen.“ Deshalb sei die Devise nicht mehr ist mehr, sondern die Arbeit so effizient und professionell wie möglich zu erledigen. Dafür muss einen auch kein schlechtes Gewissen plagen, wenn zwischendurch zwei Stunden am Pool verbracht werden.

Keine Frage, Pausen sind wichtig. Denn zu tun bleibt ohnehin genügend. Zum Beispiel an der Aufstellung und dem richtigen Matchplan für Argentinien zu basteln. Die Letztentscheidung im Hinblick auf die Startelf obliegt natürlich Rangnick. Davor findet ein Prozess statt, in den der komplette Betreuerstab eingebunden ist und den Oesen als „überraschend harmonisch“ bezeichnet, wenn man bedenkt, wie viel auf dem Spiel steht: „Da könnte man schon glauben, dass mehr gestritten wird.“

Gegen Jordanien konnte Stefan Oesen mit der Ausbeute aus Standards zufrieden sein © GEPA

Rangnicks engster Kreis besteht neben Oesen (Hauptzuständigkeit Standards) aus den weiteren Co-Trainern Lars Kornetka (Spiel gegen den Ball) und Onur Cinel (Offensive), sowie Tormanntrainer Michael Gspurning. Konkret funktioniert besagter Prozess so, dass im Vorfeld einer Partie Magnete mit meist zwei Spielernamen für die jeweilige Position platziert sind – mit dem jeweiligen Favoriten oben. Im Zuge mehrerer Sitzungen stellt der jeweilige Coach seine Spielphase vor und argumentiert, welcher Spieler für das jeweilige Vorhaben gut passen könnte. Diverse weitere Faktoren wie beispielsweise der Fitnesszustand werden berücksichtigt. Im Zuge dieser Meinungsbildung kristallisiert sich eine Anfangsformation heraus.

„Es besteht kein Denkverbot, jeder darf alles sagen, es wird über keinen drübergefahren“, schildert Oesen, nur eines sei Rangnick wichtig: „Wenn du eine Meinung in den Raum wirfst, musst du sie auch begründen können. Über diese Argumente wird eigentlich mehr diskutiert als der Name an sich.“ Das Jordanien-Spiel betreffend stand die Entscheidung bereits einige Tage vorher. Dies brachte den theoretischen Vorteil mit sich, dass gezielt mit den Mitgliedern der Startelf geübt werden konnte. Vor dem zweiten Gruppenspiel wird die Finalisierung der Anfangsformation wieder eher im üblichen Rhythmus stattfinden, somit die eine oder andere Position im Training noch offen sein.

Auch das Spiel gegen den Ball macht Konrad Laimer wertvoll für das ÖFB-Spiel © AP

Ob die Wahl auf der Zehn wieder auf Konrad Laimer fällt, hängt sicherlich auch eng mit der tatsächlichen Verfügbarkeit von Stefan Posch nach seinem Kieferbruch zusammen. Nach Jordanien war der überwiegende Tenor, dass der Bayern-Legionär auf einer der beiden Außenverteidiger-Seiten besser zur Geltung kommen könnte. Das Trainerurteil fällt differenzierter aus. Ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu vielen anderen Nationalmannschaften sei nämlich das Spiel gegen den Ball. Mit Christoph Baumgartner ist dessen Cleverness als Pressingauslöser verloren gegangen. „Wenn du keinen guten Auslöser findest, ist es brutal schwer“, verdeutlicht Oesen, „deswegen war es wichtig, dass Konni dort war, weil er in dieser Rolle, den Auslöser zu finden und den ersten Sprint zu setzen, wahrscheinlich unter den Besten der Welt ist.“ Dass er offensiv nicht so viele Aktionen wie erhofft im Zehnerraum hatte, sei daran gelegen, dass man diesen Raum nicht perfekt bespielt habe.

Die Vermutung, dass dem Spiel gegen den Ball gegen Argentinien eine noch höhere Bedeutung zukommt, ist keine allzu gewagte. Der Matchplan wird gegen eine Mannschaft, die den eigenen Ballbesitz forciert, ein anderer sein als noch gegen Jordanien. Wenn sich mehr Räume und eigene Umschaltsituationen bieten, ist dies dem ÖFB-Team in der Theorie lieber. In der Praxis wartet halt der Weltmeister mit der entsprechenden Qualität und dem vielleicht besten Fußballer aller Zeiten, der einen Traumstart ins Turnier hingelegt hat. Für Oesen eine „komfortable Situation, weil es viel zu gewinnen“ gibt.

Superstar Lionel Messi sei „eine Schachfigur wie jede andere“, die man so annehmen müsse, wie er ist – mit der nicht gänzlich unwichtigen Einschränkung, dass jene Leute recht hätten, die ihn – um beim Schach zu bleiben – als „Dame“ bezeichnen: „Wenn er einen freien Fuß hat 25 Meter aufwärts, ist es fast wie ein Elfmeter.“ Messis Stärken liegen bestimmt nicht im Spiel gegen den Ball. Daraus ergibt sich der Umstand, dass er selbst oft bereits die perfekte Umschaltposition einnimmt. „Oft redet man von Restverteidigung, er bildet fast ein bisschen den Restangriff“, beschreibt Oesen. Die mache eine mutige Positionierung im eigenen Ballbesitz schwierig, weil man im Hinterkopf haben müsse, dass Messi bei Ballverlusten bereits lauert.

Nicht alles dreht sich um Messi: Auch Rodrigo De Paul (l.) gehört zu Argentiniens Taktgebern © IMAGO

Einen eigenen Bewacher abzustellen, sei keineswegs die Lösung: „Wir sind sowieso die letzte Mannschaft, die Manndeckung spielt, aber das macht in diesem Fall überhaupt keinen Sinn, weil er so variabel und überall am Feld ist. Ihm nachzurennen, ist nicht möglich.“ Es gelte quasi „Mehrkämpfe“ herzustellen: „Dann kannst du als einzelner Spieler mehr Risiko im Duell nehmen, wenn du weißt, es kommt noch ein Zweiter dazu.“

Zudem bringen weitere Kadermitglieder der Südamerikaner enorme Qualität mit. „Im Mittelfeld spielen Dirigenten, die extrem gut den Takt vorgeben können“, lobt Oesen etwa Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez und Alexis MacAllister, die im Zentrum gut das Tempo kontrollieren, in Ballbesitzphasen fast schon einschläfernd für den Gegner sein können: „Und dann beschleunigen sie das Tempo innerhalb einer Situation. Da gilt es permanent auf Spannung zu sein, permanent Druck auf den Ball auszuüben. Das wird sehr intensiv werden.“ Für die ÖFB-Trainer steht daher fest: „Es wird keine Sitzung nur über Lionel Messi geben.“